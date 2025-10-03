مصر: قاهره اجازه کوچاندن ساکنان غزه را نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر به موضع‌گیری درباره طرح ترامپ درباره غزه پرداخت و گفت: طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه نیازمند بررسی‌های بیشتر درباره نحوه اجرای آن به ویژه در بخش مربوط به حکمرانی و ترتیبات امنیتی است.

عبدالعاطی افزود: اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، فکر می‌کنم این طرح قابل اجرا باشد ولی اجرای آن نیازمند مشارکت است.

به گفته این وزیر مصری، قاهره از طرح ترامپ و دیدگاه او برای پایان دادن به جنگ در غزه حمایت می‌کند ولی بسیار محتاط است.

عبدالعاطی تاکید کرد: با جنبش حماس برای پی بردن به پاسخ این جنبش در تماس هستیم. مصر به همراه قطر و ترکیه تلاش می‌کند حماس را برای قبول این طرح متقاعد کند. در صورت مخالفت حماس با طرح ترامپ، اوضاع بسیار دشوار خواهد شد و تنش افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: مصر تحت هیچ شرایطی اجازه کوچاندن ساکنان غزه را نخواهد داد زیرا این کار به معنی محو کردن مسئله فلسطین است.

