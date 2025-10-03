  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

مصر: قاهره اجازه کوچاندن ساکنان غزه را نخواهد داد

۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۱
کد خبر: 1734326
منبع: مهر
مصر: قاهره اجازه کوچاندن ساکنان غزه را نخواهد داد

وزیر خارجه مصر اعلام کرد که این کشور تحت هیچ شرایطی اجازه کوچاندن ساکنان غزه را نخواهد داد زیرا این کار به معنی محو کردن مسئله فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر به موضع‌گیری درباره طرح ترامپ درباره غزه پرداخت و گفت: طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه نیازمند بررسی‌های بیشتر درباره نحوه اجرای آن به ویژه در بخش مربوط به حکمرانی و ترتیبات امنیتی است.

عبدالعاطی افزود: اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، فکر می‌کنم این طرح قابل اجرا باشد ولی اجرای آن نیازمند مشارکت است.

به گفته این وزیر مصری، قاهره از طرح ترامپ و دیدگاه او برای پایان دادن به جنگ در غزه حمایت می‌کند ولی بسیار محتاط است.

عبدالعاطی تاکید کرد: با جنبش حماس برای پی بردن به پاسخ این جنبش در تماس هستیم. مصر به همراه قطر و ترکیه تلاش می‌کند حماس را برای قبول این طرح متقاعد کند. در صورت مخالفت حماس با طرح ترامپ، اوضاع بسیار دشوار خواهد شد و تنش افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: مصر تحت هیچ شرایطی اجازه کوچاندن ساکنان غزه را نخواهد داد زیرا این کار به معنی محو کردن مسئله فلسطین است.

..............................

پایان پیام / ۳۴۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha