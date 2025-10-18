به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه مصر امروز شنبه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه این کشور با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و «استیو ویتکاف» نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

پیگیری توافق قاهره و تلاش برای کاهش تنش‌ها

در این بیانیه آمده است که این تماس‌ها در چارچوب تلاش‌های مصر برای حمایت از امنیت، ثبات و کاهش تنش در منطقه و با هدف تقویت شتاب ایجاد شده پس از امضای توافق‌نامه قاهره بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۹ سپتامبر صورت گرفته‌اند.

بررسی راه‌های از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا

طبق گزارش وزارت خارجه مصر، در این تماس‌ها بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها، ایجاد اعتماد و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و ایالات متحده تأکید شده است. هدف از این مذاکرات دستیابی به توافقی جامع در خصوص پرونده هسته‌ای ایران است که منافع همه طرف‌ها را در نظر گرفته و به امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک کند.

توافق بر ادامه تماس‌ها و بررسی پیشنهادها

در پایان این تماس‌ها، طرف‌ها توافق کردند که نظارت بر تلاش‌ها و تماس‌ها ادامه یابد و ایده‌های پیشنهادی برای دستیابی به پیشرفت مورد انتظار در این زمینه بررسی شود.

..............................

پایان پیام/