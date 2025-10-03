حماس: در حال بررسی طرح ترامپ هستیم و به زودی پاسخ خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد نزال، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که این جنبش شامگاه دوشنبه گذشته طرحی را که به دونالد ترامپ نسبت داده شده، دریافت کرده است.
وی گفت حماس از روز دوم پس از دریافت این طرح، مشورتهای داخلی و خارجی را آغاز کرده و در حال بررسی ابعاد آن است. نزال تأکید کرد که طرح آمریکایی دارای ملاحظاتی است و جنبش حماس بهزودی موضع رسمی خود را در این باره اعلام خواهد کرد.
این مقام ارشد حماس با بیان اینکه «بهعنوان نمایندگان مقاومت حق داریم نظرات خود را برای تأمین منافع ملت فلسطین مطرح کنیم»، افزود: تصمیم حماس این است که این طرح را از زاویه توقف جنگ و کشتار مورد بحث قرار دهد.
نزال هشدار داد که پایان روند سیاسی نمیتواند به قیمت چشمپوشی از حقوق ملت فلسطین یا ادامه نسلکشی باشد. او همچنین گفت حماس در تماس مستمر با میانجیها و طرفهای عربی و اسلامی است و با جدیت به دنبال رسیدن به تفاهمات است، اما «از موضع توقف نسلکشی».
وی با رد هرگونه فشاری برای پاسخ سریع، خاطرنشان کرد: «ما بر این باور نیستیم که زمان همچون شمشیری بر گردن ما باشد تا شتابزده تصمیم بگیریم. آنچه برای ما اهمیت دارد، توقف کشتار و تأمین منافع ملت فلسطین است.»
عضو دفتر سیاسی حماس در پایان تأکید کرد که موضع این جنبش در قبال طرح یادشده بهزودی و بدون تأخیر اعلام خواهد شد.
طرح 20 بندی ترامپ، پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ و بحران غزه است که در سپتامبر 2025 و همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل رونمایی شد. این طرح شامل توقف فوری درگیریها، تبادل اسرا، خلع سلاح گروههای مسلح، اداره موقت غزه توسط تکنوکراتها تحت نظارت بینالمللی و به سرپرستی «تونی بلر» و برنامه بازسازی اقتصادی است. همچنین بازگشت ساکنان بدون اجبار، توسعه مناطق اقتصادی و چشماندازی برای خودگردانی سیاسی پیشبینی شده است.
برخی گروههای مقاومت فلسطین از جمله جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کردهاند که مخالف این طرح هستند.
