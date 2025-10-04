هفتاد وششمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفتاد وششمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «رستاخیزِ ایران» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان «گفتمان»، «پرسمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «یادمان» و«راهیان» تشکیل شده که هر بخش شامل موضوعات متنوعی است.

در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم مهدی امیریان با تیتر«دفاع مقدس؛رستاخیزِ ایران» منتشر شده است.

در ادامه به موضوعاتی همچون گفتمان مقاومت؛چیستی، چرایی، چگونگی، متن سخنرانی شهید مهدی باکری در جمع رزمندگان اسلام با عنوان «فرج بعد از شدت»، دهه پنجم انقلاب و جهانی شدن، گفتوگو با «مجید نداف» محقق و پژوهشگردفاع مقدس، نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ با عنوان «خروج از بن بست»، روایت زندگی سردار شهید «محمود باقری« فرمانده موشکی هوافضای سپاه از زبان برادر، روایتی تکان دهنده از زندان «دوله تو» و خیانت تجزیه طلبان، درنگی بر زندگی سیاسی مرحوم آیت الله طالقانی با عنوان «خطیب انقلاب»، نگاهی به فیلمی متفاوت در سینمای جنگ ایران؛ با عنوان «دوئل در اردوگاه»، راهبردها و راهوردهای رسانه ای جنگ ۱۲ روزه، یادبودی برای شهید سروان علی عبدلی سنجابی و ...پرداخته شده است.

گفتنی است نشریه سرو به سردبیری «مهدی امیریان» در ۱۲۰صفحه، از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس چاپ و منتشر می‌شود.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸



