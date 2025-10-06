هلاکت ۱۱۵۲ نظامی صهیونیست از آغاز عملیات طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی جروز الم پست در گزارشی به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی، نوشت: از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر۱۴۰۲) تاکنون یک هزار و ۱۵۲ نظامی صهیونیست کشته شده‌اند. براساس این گزارش، ۴۰ درصد از این نظامیان کشته شده، زیر ۲۱ سال سن داشته‌اند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

