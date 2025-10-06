به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه اقدامات نظامی ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی، نیروهای این رژیم بامداد دوشنبه منزل احمد الهیمونی اسیر فلسطینی را در شهر الخلیل منفجر کردند.
الهیمونی متهم به مشارکت و تأمین مالی عملیات تیراندازیای است که سال گذشته در تلآویو منجر به هلاکت ۷ اسرائیلی شد.
عملیات انفجار در محله «ابو کتیله» در غرب الخلیل انجام شد. نیروهای اسرائیلی با تجهیزات سنگین وارد منطقه شدند و پس از تخلیه ساکنان، آپارتمان الهیمونی را که در یک ساختمان چند طبقه قرار داشت، با مواد منفجره تخریب کردند.
این عملیات در واکنش به حملهای صورت گرفت که در اول اکتبر ۲۰۲۴ توسط احمد الهیمونی و محمد مسک، عضو شهید گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، در تلآویو انجام شده بود.
در تحولات دیگر، منابع محلی گزارش دادند که ارتش اسرائیل به مناطق مختلفی از کرانه باختری از جمله بلده دیر جریر در شمال رامالله، میدان شویکه در طولکرم، ایست بازرسی المربعه و بلده قوصین در نابلس یورش برده است.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی در منطقه وادی الحمص در شمال بیتلحم، ۸ نفر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. مجروحان به بیمارستان منتقل شدهاند.
از زمان آغاز حملات گسترده اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، طبق آمار رسمی فلسطینی:
- بیش از ۱۰۴۸ نفر شهید شدهاند؛
- حدود ۱۰٬۳۰۰ نفر زخمی شدهاند؛
- بیش از ۱۹٬۰۰۰ نفر بازداشت شدهاند، که ۴۰۰ نفر از آنها کودک هستند.
این اقدامات با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی مواجه شده و نگرانیها درباره تشدید خشونتها در منطقه را افزایش داده است.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما