سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا در خصوص برنامه هسته ای ایران واکنش نشان داد.
وقتی برای پنجمین دور مذاکرات با آقای ویتکاف در ۲ خرداد عازم شدم، نوشتم:
سلاح هستهای صفر = توافق داریم.
غنیسازی صفر = توافقی در کار نیست.
اگر رئیسجمهور آمریکا نگاهی به صورتجلسه این مذاکرات، که توسط واسطه مذاکرات ثبت و ضبط شده است، بیندازد، خواهد دید که چقدر به جشن گرفتن یک توافق هستهای جدید و تاریخی نزدیک بودیم.
رئیسجمهور آمریکا باید به یاد داشته باشد که هیچگاه اطلاعاتی مبنی بر پنهانکردن سلاحهای کشتار جمعی توسط عراق وجود نداشت. تنها خرابیهای غیرقابلتصور، هزاران امریکایی کشته شده و هفت تریلیون دلار از پول مالیاتدهندگان آمریکایی هدر رفت.
به همین ترتیب، هیچ «اطلاعاتی» وجود ندارد که نشان دهد اگر اسرائیل آمریکا را برای حمله به مردم ایران فریب نمیداد، ایران «ظرف یک ماه» به توسعه سلاح هستهای نزدیک میشد. با شکست این عملیات، اسرائیل اکنون تلاش میکند یک تهدید خیالی از قدرت دفاعی ایران ترسیم کند. آمریکاییها دیگر از جنگیدن برای «جنگهای بیپایان» اسرائیل به ستوه آمدهاند.
ایران کشوری «بزرگ» و ایرانیان ملتی «بزرگ» و وارثان یک تمدن کهن «بزرگ» هستند. ساختمانها و ماشینآلات ممکن است نابود شوند، اما «هرگز» خدشهای به اراده ما وارد نخواهد شد. پافشاری بیشتر بر این اشتباه محاسباتی هیچ مشکلی را حل نمیکند.
هیچ راهحلی جز رسیدن به یک «راهحل مذاکرهشده» وجود ندارد.
