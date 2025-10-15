سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (چهارشنبه) برای شرکت در نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.

نوزدهمبن نشست میان دوره‌ای وزرای خارجه جنبش عدم تعهد روزهای چهارشنبه و پنشنبه به ریاست وزیر خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیات‌های عالیرتبه از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.

عراقچی علاوه بر مشارکت در مباحث عمومی اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بین‌المللی، در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه کشورهای شرکت‌کننده دیدار و تبادل نظر خواهد کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی در شبکه ایکس از عزیمت عراقچی به کامپالا خبر داد و نوشت: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح چهارشنبه برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان - دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.

..............................

پایان پیام/ 167