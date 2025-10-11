عراقچی: توافق قاهره در حال حاضر تعلیق شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» در این برنامه که به صورت زنده از شبکه خبر سیما پخش میشود، ضمن تشریح آخرین تحولات سیاست خارجی، به سوالات در این زمینه پاسخ میدهد.
عراقچی با اشاره به وضعیت غزه اظهار داشت: «ما همیشه از هر طرح و اقدامی که منجر به توقف جنایات علیه مردم غزه و پایان دادن به نسلکشی در این منطقه شود، حمایت کردهایم. هیچکس نیست که از توقف این جنایات، نسلکشی و تخریبهایی که در غزه صورت میگیرد، حمایت نکند. موضع جمهوری اسلامی ایران نیز همواره همین بوده و در تمامی مجامع بینالمللی و مذاکرات دوجانبه با کشورهای دیگر، بر لزوم اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از این جنایات تأکید کردهایم.»
وی افزود: «هر طرحی که باعث توقف جنایات شود، مورد حمایت ماست و ما همیشه از آن پشتیبانی کردهایم. اما اینکه این طرحها در آینده چه اهدافی را دنبال میکنند و چه مراقبتهایی باید انجام شود، موضوعی است که ما نظرات خود را درباره آن بیان کردهایم. هیچ اعتمادی به رژیم صهیونیستی وجود ندارد. در گذشته بارها شاهد نقض آتشبس توسط این رژیم بودهایم، بهویژه در لبنان که آخرین نمونه آن را مشاهده کردیم. این رژیم به جنایات خود ادامه داده و به همین دلیل، ما هشدارهای لازم را دادهایم و باز هم خواهیم داد.»
عراقچی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی گفت: «تاکنون فاز اول طرح اجرا شده، عملیات جنگی متوقف شده و عقبنشینی اولیهای که باید انجام میشد، صورت گرفته است. با این حال، هنوز بیش از ۵۰ درصد خاک غزه در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد.»
وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همچنان به ارائه هشدارهای لازم و پیگیری مواضع خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حمایت همیشگی ایران از مقاومت و مردم فلسطین اظهار داشت: «ما از همیشه حامی مقاومت بودیم. همیشه از مردم غزه، از مردم فلسطین، از گروههای مقاومت حمایت کردیم. این تصمیمی است که گروههای مقاومت گرفتند و از نظر ما هر تصمیمی که منجر به توقف جنایات شود و در جهت احقاق حقوق مردم فلسطین در جهت کمکرسانی به غزه باشد، طبیعی هست که ما مخالفت نداریم و همیشه خواهان توقف این جنایات و کمکرسانی مردم غزه بودیم.»
عراقچی با تأکید بر موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر در غزه اظهار داشت: «ما از اینکه جنایات نسلکشی متوقف شود، کمکرسانی به مردم غزه شروع شود، بازسازی شروع شود و قدمی در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین برداشته شود، حمایت میکنیم.»
وی در ادامه با هشدار نسبت به رفتارهای رژیم صهیونیستی افزود: «در عین حال هشدار نسبت به ترفندها و خیانتهای رژیم صهیونیستی هشدار میدهیم.»
عراقچی همچنین به بیانیه وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت: «در بیانیهای که وزارت خارجه داد، ما تأکید کردیم آتشبس، توسط گروههای مقاومت صورت گرفته ولی نافی مسئولیت جامعه جهانی در مجازات جنایتکاران در غزه نیست. اینطور نیست که آنها را بری کرده باشد از جنایتهایی که تا الان دادند.»
وی با تأکید بر پیگیری حقوقی جنایات انجامشده خاطرنشان کرد: «باید احکام دادگاههای بینالمللی در خصوص نخستوزیر این رژیم جعلی دنبال شود.»
عراقچی در پایان موضع جمهوری اسلامی ایران را چنین توصیف کرد: «بنابراین موضعگیری ما یک موضع جامع است.»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا «استیو ویتکاف» نماینده ویژه ترامپ از ایران خواسته از آتشبس حمایت کند؟، گفت: «این موضوع صحت ندارد».
با اشاره به اظهارات ترامپ درباره موضع ایران گفت: «برداشتی که آقای ترامپ از بیانیه وزارت امور خارجه و موضع جمهوری اسلامی ایران داشتهاند، به خود ایشان مربوط است. ما تعارف نداریم؛ از بخشی از طرح آتشبس که به توقف جنایتها مربوط میشود، حمایت کردهایم.»
وی افزود: «ما پیامی به آمریکا ندادهایم و هیچ مذاکرهای صورت نگرفته است. در گذشته نیز آمریکا تلاش داشت موضوعات منطقهای را با مذاکرات هستهای ترکیب کند، اما ما همواره قاطعانه اعلام کردهایم که مذاکرات ما صرفاً درباره موضوع هستهای بوده و خواهد بود.»
عراقچی تأکید کرد: «در هیچ مقطعی، چه در گذشته و چه در دوره اخیر، درباره موضوعات غیرهستهای، بهویژه موضوع مقاومت، با آمریکا یا هیچ طرف دیگری مذاکرهای نداشتهایم.»
وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: «دولت فعلی آمریکا نشان داده است که مرتب مواضعش عوض شده؛ صحبتها و ادعاهایشان مرتب دگرگون میشود. در خصوص غزه نیز همینگونه است. اکنون، چه در سخنان رئیسجمهور آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی و چه در طرحی که ارائه دادهاند، قولها و وعدههای زیبایی درباره آینده مطرح شده است؛ از بازسازی گرفته تا احقاق حقوق مردم فلسطین اما واقعاً جای تردید جدی وجود دارد.»
وی افزود: «به همین دلیل است که اگر دقت کرده باشید، همه مسئولان منطقه، همه کسانی که در مذاکرات آتشبس نقش داشتهاند و حتی نیروهای مقاومت، فعلاً تنها از فاز اول صحبت میکنند. کاملاً روشن است که پس از پایان این مرحله، مراحل دشوارتری آغاز خواهد شد و آن زمان است که باید دید مقامات آمریکایی و سایر طرفها تا چه اندازه به ادعاها و وعدههایی که دادهاند پایبند خواهند ماند.»
عراقچی در واکنش به اظهارات ترامپ درباره پیوستن ایران به طرح صلح ابراهیم گفت: «آقای ترامپ معمولاً آن چیزهایی هایی را که علاقه دارد به آن برسد، در قالبهای مختلف بیان میکند. طرح ابراهیم گرچه با یک نام مقدس آمیخته شده ولی بنیان این طرح خائنانه است؛ برای محروم کردن مردم فلسطین از حقوق مشروع خود، شناسایی یک رژیم جعلی و اشغالگر، و عادیسازی روابط با رژیمی اشغالگر، جنایتکار، نسلکش و کودککش. هیچ جرمی نمانده که این رژیم انجام نداده باشد، و هر صفتی در این زمینه برازنده آن است. موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا کاملاً روشن بوده و همچنان نیز روشن است؛ این طرح اصلا تناسبی با آرمانهای ما ندارد و هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
وزیر امور خارجه ایران در ادامه این برنامه و این با رد مفهوم «توافق جامع»، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه وارد مذاکرات جامع با طرفهای غربی نشده و مذاکره با گروه ۱+۵، سه کشور اروپایی یا آمریکا صرفاً در چارچوب برنامه هستهای ایران صورت گرفته است.
عراقچی گفت: «ما همواره اعلام کردهایم که توافق جامع را قبول نداریم، چون چنین توافقی نتیجه مذاکرات جامع است و ما هیچگاه مذاکرات جامع نداشتهایم؛ نه با ۱+۵ در گذشته، نه با سه کشور اروپایی در حال حاضر، و نه با آمریکاییها. مذاکرات ما فقط درباره موضوع هستهای بوده و اگر در آینده نیز لازم باشد و منافع کشور اقتضا کند، باز هم صرفاً در همین چارچوب خواهد بود. ما حتی مفهوم توافق جامع را درک نمیکنیم و آن را نمیپذیریم.»
عراقچی با اشاره به تجربه گذشته مذاکرات با سه کشور اروپایی گفت: «درباره آغاز دوباره مذاکرات، خود این سه کشور یک دلیل بیاورند که چرا باید ما مذاکراه کنیم؟ ما یک بار مذاکره کردیم و به توافق رسیدیم، اما آمریکا از آن خارج شد و سه کشور اروپایی نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. در واکنش به نقض تعهدات، ما نیز تعهدات خود را کاهش دادیم. اکنون تنها ابزاری که برای آنها باقی مانده، همان چیزی است که خودشان هم میدانستند و قبلاً گفته بودند؛ برای همین هم تا آخرین لحظهی ۱۰ سال صبر کردند. چون میدانستند اگر از این ابزار استفاده کنند، اروپا دیگر نقشی نخواهد داشت.»
عراقچی گفت: «اروپا دیگر ابزاری برای نقشآفرینی در موضوع هستهای ایران ندارد. وقتی میگویند آماده مذاکره هستند، ما واقعاً نمیدانیم به چه دلیل باید با آنها مذاکره کنیم. چه اقدامی میتوانند انجام دهند؟ اساساً چه نقطه مثبتی در مذاکره با آنها وجود دارد؟ پاسخ ما به درخواست آنها قبلاً داده شده؛ هم در دیدارهای حضوری، هم در نیویورک و هم قبل از آن. اخیراً نیز در جلسهای با سفرای خارجی مقیم تهران، بهصراحت اعلام کردم که هیچ زمینهای برای مذاکره با سه کشور اروپایی نمیبینیم.»
عراقچی با اشاره به تغییر رویکرد ایران در روابط با اروپا گفت: «دیگر مفهومی به نام سه کشور اروپایی بهاصطلاح E3 برای ما موضوعیت ندارد. ما اکنون با کشورهای اروپایی مواجه هستیم و روابط خود را بر اساس منافع جمهوری اسلامی ایران تنظیم میکنیم.»
او تأکید کرد: «بحث هستهای را فعلاً دنبال نمیکنیم و مذاکرات با سه کشور اروپایی را اساساً فاقد موضوعیت میدانیم.»
وزیر خارجه ایران درباره خبرها درباره تماس میان او ویتکاف گفت: ما تماسی در هیچ زمینه دیگری با طرف آمریکایی نداشته و هیچ وقت نداریم. غیر از زمان جنگ که به دلیل درگیریها و ضرورت انتقال پیامهایی خاص، از کانال موجود میان من و آقای ویتکاف استفاده شد. آنچه من تکذیب کردم، در پاسخ به ادعای یک روزنامه عربی بود که از تماسهای تلفنی بین من و آقای ویتکاف و مذاکراتی درباره مسائل جاری سخن گفته بود. البته تبادل پیام، چه در گذشته و چه اکنون، از طریق واسطهها ادامه دارد.»
وی افزود: «همانطور که سه کشور اروپایی خواهان مذاکره هستند آمریکاییها نیز خواهان مذاکره هستند، با این حال، همانطور که عرض کردم، با اروپاییها زمینهای برای مذاکره نمیبینیم. با آمریکاییها هم همیشه موضع ما این بوده که اگر آنها آمادگی داشته باشند از موضعی برابر، برای دستیابی به منافع مشترک و بر پایه احترام متقابل مذاکره کنند و اگر مذاکره را با دیکته کردن اشتباه نگیرند و آماده گفتوگویی منصفانه و متوازن باشند، ما نیز آمادگی انجام چنین مذاکرهای را خواهیم داشت.»
وزیر امور خارجه ایران در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به اقدامات ایران و وزارت خارجه برای جلوگیری از اجرای اسنپبک گفت: «رایزنیها و گفتوگوها در نیویورک انجام شد و ما اعلام کردیم که آماده هستیم که اگر بحث اسنپبک و بازگشت قطعنامهها منتفی شود، در مورد مواد ۶۰ درصد مذاکره کنیم و ترتیباتی در این ارتباط انجام شود.»
وی افزود: «موضع آمریکاییها این بود که اگر ایران مواد ۶۰ درصد خود را تحویل دهد، ۶ ماه اجرای اسنپ بک را به تاخیر میاندازند که این یک موضع زیاده خواهانه بود و ۱۰۰ درصد غیرمنطقی بود و به همین دلیل مذاکرات به نتیجه نرسید. من به طرفهای واسطه نیز گفتم که هیچ انسان عاقلی این پیشنهاد را نمیپذیرد و اگر آمادگی داشته باشند که بحث اسنپ بک برای همیشه منتفی شود و قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شود آن موقع این درخواستها قابل بررسی است ولی آمریکاییها این را قبول نکردند.»
عراقچی در واکنش به این سوال که «گفته شده ایران درخواست گفتوگوی مستقیم با ویتکاف را در نیویورک داشته است ولی او نپذیرفته است»، گفت: «لازم است که من توضیح دهم که آقای ویتکاف بود که پیام داد که آمادگی دارد که با ایران مذاکره مستقیم کند، پاسخ ما این بود که ما حاضریم یک مذاکره جمعی داشته باشیم که سه کشور اروپایی و آقای گروسی نیز در آن حضور داشته باشند، ولی آقای ویتکاف این را نپذیرفتند و حاضر نشدند که در این جمع حضور پیدا کنند، بنابراین درخواست مذاکره مستقیم از سوی ایشان بود؛ ما برای این جلسه شرط گذاشتیم ولی ایشان شرکت نکردند.»
وی ادامه داد: «علت این بود که آقای ویتکاف اصرار داشت که قبل از برگزاری چنین جلسهای ما درخواست آنها را بپذیریم و بعد مذاکره کنیم که ما این موضوع را قبول نکردیم. بنابراین درخواست ملاقات حضوری پیشنهاد آقای بیتکاف بود که ما شرط گذاشتیم که ایشان قبول نکردند.»
وزیر خارجه ایران خاطر نشان کرد: «ما این پیشنهاد را پذیرفتیم که ثابت شود که مذاکرات مستقیم راهگشا نیست چرا که برخی معتقد بودند که مذاکرات مستقیم میتواند راهگشا باشد.»
عراقچی با بیان اینکه «قبل از برگزاری جلسه میخواست که خواستههای خود را تحمیل کند که ما آن را رد کردیم و سپس او حاضر نشد که در این جلسه شرکت کند»، ادامه داد: «ما در نیویورک در رایزنیها و مذاکرات خود برای جلوگیری از اجرای اسنپ بک تلاش کردیم که هیچ بهانهای برای کسی نماند و اتمام حجتی برای خودمان و مردم و افکار عمومی دنیا باشد. در همین چارچوب پذیرفتیم که با آمریکاییها در قالب جمعی مذاکره مستقیم کنیم، پیشنهادات معقول برای حل موضوع دادیم، چنانکه رئیسجمهور فرانسه نیز به این موضوع اعتراف کرد و با آژانس نیز همکاری و توافق کردیم».
وی ادامه داد: «ما برای اینکه قضیه اسنپبک رخ ندهد، تمام تلاشهای خود را به کار بردیم، تمام راههای موجود را طی کردیم ولی از منافع ملت ایران کوتاه نیامدیم.»
وزیر خارجه ایران همچنین در پاسخ به این سوال که «چند روز پیش آقای پوتین اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به او گفته که این رژیم به دنبال درگیری مجدد با ایران نیست و آیا چنین موضوعی صحت دارد؟»، گفت: گویی چند روز پیش یک تماس تلفنی بین نتانیاهو و آقای پوتین بوده است و در این گفتوگوی تلفنی نتانیاهو این موضوع را مطرح کرده است، صبح روز بعد این گفتوگوی تلفنی، آنها سفیر ما در روسیه را به کاخ ریاست جمهوری روسیه دعوت کردند و این مطلب را به او منتقل کردند. گویی نتانیاهو در این گفتوگوی تلفنی تاکید کرده که قصد جنگ مجدد و درگیری مجدد با ایران ندارد و روسها نیز این موضوع را به ما منتقل کردند و آقای پوتین نیز این موضوع را رسانهای کردند.»
وی ادامه داد: «ما وقتی این خبر را شنیدیم، این موضوع تغییری در ارزیابی میدانی ما ایجاد نکرد، نیروهای مسلح ما آمادگی دارند و این آمادگی خود را حفظ میکنند. امکان فریب و فریبکاری در رژیم صهیونیستی زیاد است و شاید یکی از علتهایی که آقای پوتین این موضوع را رسانهای کرده، همین موضوع بوده است.»
عراقچی گفت: «اینکه رژیم صهیونیستی آمادگی و توان مجدد برای حمله به ایران را ندارد یک واقعیت است که باید آن را قبول کنیم البته فریبکاری جای خود را دارد ولی تجربه جنگ ۱۲ روزه به آنها نشان داد که ایران کوتاه نخواهد آمد، در برابر حمله خارجی ساکت نمینشیند و آنها توان واکنش سریع ما را مشاهده کردند.»
