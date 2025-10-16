به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از «فونت سنوار، فونت مقاومت» که توسط حسین چمنخواه هنرمند طراح گرافیک و با مدیریت هنری مسعود نجابتی طراحی شده است همزمان با سالگرد شهادت یحیی سنوار، با حضور هنرمندان تجسمی داخلی و خارجی، در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.
فونت ماندگارترین اثر گرافیکی است
مسعود نجابتی، طراح گرافیک مدیر هنری این پروژه، گفت: معدود آثار گرافیکی هستند که ماندگار میشوند و یکی از ماندگارترین آنها فونت یا قلم است. بسیاری از فونتها، سابقهای بیش از ۷۰ سال دارند و همچنان در فضای نشر بهروزرسانی مورد استفاده قرار میگیرند. به همین دلیل فونت را به عنوان محصولی با هویت و شخصیت انتخاب کردیم.
نجابتی افزود: نامگذاری فونتها خود داستانی متفاوت دارد و در دنیا برای بسیاری از شخصیتهای شاخص فونت طراحی شده است. ما متأسفانه در ایران در این زمینه کوتاهی کردیم و برای شخصیتهایی مانند حاج قاسم سلیمانی فونتی طراحی نشده است. امیدواریم این آغاز راه باشد و در آینده فونتهایی برای شخصیتهای شاخص دیگر نیز طراحی شود.
وی تصریح کرد: داشتن فونت مخصوص شخصیتهایی مانند حاج قاسم یکی از اجزای هویت هنری انقلاب اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد. حوزه هنری به عنوان مهمترین نهاد هنری انقلاب، وظیفه دارد در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
نجابتی در ادامه بیان کرد: طراحی فونت، حکم مواد اولیه را دارد؛ برخلاف پوستر که اطلاعرسانی میکند، فونت به عنوان زیرساختی است که میتوان روی آن کارهای گسترده انجام داد و این موضوع صرفاً محدود به حوزه مقاومت نیست بلکه به فرهنگ کشور و حتی سطح بینالملل کمک میکند.
این استاد و طراح گرافیک در پایان افزود: این پروژه تنها ادای دینی به شخصیت سردار سنوار نیست، بلکه در شرایطی که نام برخی از بزرگان انقلاب در فضای مجازی مورد هجمه و حذف قرار میگیرد، وظیفه داریم به این مسائل توجه کنیم و فاصله خود را با کشورهای دیگر در زمینه طراحی فونت پر کنیم.
خلق فونتی که لحن و احساس دارد، هنر بزرگی است
اسدالله چهرهپرداز، مدرس و طراح گرافیک، به اهمیت طراحی فونت در هنر گرافیک اشاره کرد و گفت: طراحی فونت مقولهای خاص است که متأسفانه در طول تاریخ گرافیک ایران به آن کمتوجهی شده است.
وی افزود: نوشتار همپای تصویر حرکت میکند و در هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری، بعضی آثار مبتنی بر نوشتار هستند که به آن تایپوگرافی میگوییم. در این سبک، خود حروف لحن و روایتگری دارند. حتی در طراحی لوگو و فیلمهایی مانند «محمد رسولالله» تلاش شده که حروف، فضای تاریخی و اسلامی آن دوره را منتقل کنند.
چهرهپرداز فونتها را به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته فونتهای رسمی و بدون لحن خاص مانند فونت «زر» که در مسائل روزمره و رسانهها کاربرد دارند، و دسته دیگر فونتهایی که دارای لحن و روایت هنری هستند، مانند فونت سنوار که هنر مقاومت را به خوبی بیان میکند.
وی درباره محدودیتهای طراحی حروف توضیح داد: برخی کلمات مانند «خشم» میتوانند با طراحی خاص حالت خود را نشان دهند، اما برخی مثل «تبسم» بسیار دشوار است. داوینچی در نقاشی همسرش، تبسمی خلق کرده که ایهام دارد و میتواند تمسخرآمیز یا شادیبخش باشد.
چهرهپرداز در پایان اظهار امیدواری کرد: تولید فونتی که حرف میزند و ساختارش میتواند لحن و احساس را منتقل کند، یک هنر بزرگ است. به طراح این فونت، حسین چمنخواه تبریک میگویم و از جوانان فعال در حوزه گرافیک دعوت میکنم که دست به کار شوند و آثار بیشتری خلق کنند.
قلمی مستحکم و هماهنگ با مفهوم مقاومت
کوروش پارسانژاد، مدرس و طراح گرافیک، در مراسم رونمایی از «فونت سنوار؛ فونت مقاومت» به خاطرات خود از دوران فعالیت در مجله «کمان» اشاره کرد و گفت: آن زمان به سختی فونت تیتری مناسب با حال و هوای مجله پیدا میکردم و واقعاً در آن سالها فقر فونت فارسی برای کارهای با لهجه فارسی وجود داشت.
پارسانژاد ادامه داد: در دهه اخیر، جوانان متخصص بیشتری روی طراحی فونت فارسی کار کردهاند و فونت طراحی شده توسط حسین چمنخواه، یعنی فونت «سنوار»، دارای رسم و لهجه خاص است و جزو فونتهای رسمی نیست.
وی همچنین اظهار کرد: این فونت «حروفی که میجنگند» را تداعی میکند؛ قلمی مستحکم و هماهنگ با مفهوم مقاومت است. همچنین سایه مدیریت هنری مسعود نجابتی بر این فونت کاملاً مشهود است و حسین چمنخواه به خوبی از استاد خود آموخته است.
این مدرس و طراح گرافیک افزود: ما در حوزه طراحی فونت فارسی هنوز فاصله زیادی با فونتهای لاتین داریم که برای هر موضوع، قلم متناسبش را دارند. با اینکه گنجینههای بزرگی مثل نسخ و نستعلیق داریم، اما در این حوزه باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
پارسانژاد در پایان تأکید کرد: در پوشه هر طراح گرافیک باید حداقل ۵۰ قلم مختلف وجود داشته باشد. فونت سنوار بیش از آنکه فقط لهجه داشته باشد، شخصیت و هویت هنری ویژهای دارد.
فونتی با الهام از کلمهای از قرآن
حسین چمنخواه، هنرمند عرصه گرافیک و خالق فونت «یحیی سنوار»، در مراسم رونمایی این فونت گفت: بخش عمده طراحی این فونت به عهده مسعود نجابتی بود و نگاه و سایه او روی تمام مراحل طراحی وجود داشت.
وی درباره روند شکلگیری این فونت توضیح داد: این پروژه در زمان طوفان الاقصی و در بحبوحه تخریب، کشتار و نسلکشی در خاورمیانه آغاز شد. من دو ماه روی طراحی این فونت کار کردم که همزمان با شهادت یحیی سنوار بود. به همین دلیل نام فونت را به یاد ایشان انتخاب کردم.
چمنخواه افزود: مسعود نجابتی پیش از این با شهید حاج رمضان دیدار کرده بود و تمایل داشتیم کاری در حوزه مقاومت انجام دهیم. شهادت سنوار نیز به شیوهای قهرمانانه بازنمایی و نام او الهامبخش این پروژه شد.
خالق فونت«یحیی سنوار» ادامه داد: در ابتدا طراحی فونت سخت پیش میرفت و حروف مورد نظر شکل نمیگرفت، اما بعد از بازبینیها و نظر مسعود نجابتی، پایه کار با الهام از کلمه «الکلمات» در قرآن شکل گرفت و فونت نهایی به این صورت درآمد.
چمنخواه تاکید کرد: پس از رونمایی، این فونت وقف غذای مردم غزه خواهد شد و درآمد حاصل از آن به کمک به مردم این منطقه اختصاص مییابد.
در پایان این مراسم، از فونت «یحیی سنوار» با حضور حسین چمنخواه، مسعود نجابتی، کوروش پارسانژاد، اسدالله چهرهپرداز، محمد روحالامین، سیدشهابالدین شکیبا و سید مهدی حسینی رونمایی شد.
