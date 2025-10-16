تهدید رژیم صهیونیستی به ازسرگیری جنگ در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تحویل دو جسد دیگر از اسرای صهیونیست توسط حماس، مقامات تلآویو تهدید کردهاند که در صورت عدم پایبندی این جنبش به توافق آتشبس، عملیات نظامی در غزه را از سر خواهند گرفت.
ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای این رژیم همچنان کنترل مواضع استراتژیک در نوار غزه را در اختیار دارند و در صورت لزوم، آماده بازگشت به میدان نبرد هستند. او تأکید کرد: «نبرد هنوز پایان نیافته و اسرائیل خود را برای چالشهای بیشتر آماده میکند.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی مقامات اسرائیلی نسبت به تعهد حماس در تحویل اجساد اسرای باقیمانده از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ابراز تردید کردهاند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که هویت دو جسد تحویلدادهشده متعلق به انبار هایمان و محمد الأطرش بوده است.
با وجود این تحویل، هنوز بقایای ۱۹ اسیر دیگر در غزه باقی مانده و بهدلیل حجم بالای ویرانیها، یافتن و انتقال آنها بسیار دشوار ارزیابی شده است.
دو مشاور ارشد آمریکایی نیز با اشاره به پیچیدگی شرایط، خواستار صبر و زمان بیشتر برای بازیابی اجساد شدهاند.
منابع امنیتی اسرائیل مدعیاند که حماس توانایی تحویل بیش از ۱۰ جسد دیگر را دارد اما در این زمینه تلاش کافی نمیکند. شبکه ۱۵ اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو قصد دارد در واکنش به آنچه «نقض تعهدات حماس» خوانده، جلسه مشورتی برگزار کند.
وبسایت اکسیوس نیز گزارش داده که تلآویو به دولت ترامپ اطلاع داده تا زمان تحویل کامل اسیران، توافق آتشبس وارد مرحله بعدی نخواهد شد.
در همین راستا، انجمن خانوادههای گروگانها و مفقودان از دولت اسرائیل خواسته تا اجرای مراحل بعدی توافق با حماس را متوقف کند، مگر آنکه اجساد باقیمانده تحویل داده شود.
کتائب القسام، شاخه نظامی حماس، اعلام کرده که تمامی اجساد قابلدسترس را تحویل داده و برای یافتن باقیماندهها نیاز به تجهیزات ویژه دارد. با این حال، وزیر جنگ اسرائیل هشدار داده که در صورت عدم پایبندی حماس به توافق، اسرائیل با هماهنگی آمریکا جنگ را از سر خواهد گرفت و برای شکست کامل حماس و تحقق اهداف خود در غزه اقدام خواهد کرد.
