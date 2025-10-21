وزرای اسرائیلی در انتظار تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی و سوزاندن پیکر شهید یحیی سنوار!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایتامار بن گویر، رهبر حزب افراطی «قدرت یهودی» و از حامیان سیاستهای سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی، در بیانیهای که در تلگرام منتشر کرد، اظهار داشت: «ما به شدت امیدواریم که قانون اعدام مبارزان فلسطینی (اشاره به اسرای فلسطینی در بند زندانهای رژیم صهیونیستی) به زودی تصویب شود.»
وی افزود: «این اسرا تا آن زمان، در زندانهای رژیم صهیونیستی محبوس خواهند ماند.»
بن گویر روز دوشنبه تهدید کرد که اگر لایحه اعدام اسرای فلسطینی، که نقض آشکار حقوق بشر است، ظرف سه هفته به رأی گذاشته نشود، حزب قدرت یهودی از حمایت قوانین دولت رژیم صهیونیستی خودداری خواهد کرد.
یک کمیته پارلمانی رژیم صهیونیستی در پایان سپتامبر گذشته، لایحهای غیرقانونی و ضدبشری برای اعدام اسرای فلسطینی متهم به مقاومت در برابر اشغالگری را تصویب کرد که برای اولین بار در جلسه عمومی کنست مطرح شد.
سازمانهای حقوق بشری فلسطینی، اسرائیلی و بینالمللی گزارش دادهاند که بن گویر با اقداماتی مانند ممنوعیت ملاقات با اسرا، کاهش عمدی غذای آنها و محروم کردنشان از حقوق اولیه مانند استحمام، شرایط زندگی اسرای فلسطینی را در زندانهای رژیم صهیونیستی به شکلی وحشیانه و غیرانسانی بدتر کرده است.
از سوی دیگر، «میری رگو»، وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه از پیشنهاد خود برای سوزاندن پیکر یحیی سنوار، رهبر فقید و قهرمان حماس در نوار غزه، به کابینه امنیتی این رژیم خبر داد.
رگو اظهار داشت: «من در کابینه پیشنهاد دادم که پیکر یحیی سنوار سوزانده شود، همانطور که ادعا میشود آمریکاییها پیکر اسامه بن لادن، رهبر القاعده، را سوزاندند.»
این وزیر افراطی صهیونیستی افزود: «با توجه به شناخت ما از خاورمیانه و تحولات منطقه، نمیخواهم پیکر سنوار برای دفن به مردم فلسطین بازگردانده شود.»
گفتنی است که برخلاف ادعای دروغین این وزیر صهیونیستی، پیکر اسامه بن لادن پس از کشته شدن در عملیاتی توسط نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ در پاکستان، به دریا انداخته شد و سوزانده نشد.
از زمان شهادت یحیی سنوار، رژیم صهیونیستی پیکر این فرمانده مجاهد و نماد مقاومت فلسطین را ربوده و از تحویل آن به مردم فلسطین خودداری کرده است، اقدامی که نقض آشکار قوانین بینالمللی و ارزشهای انسانی است.
.......................
پایان پیام
نظر شما