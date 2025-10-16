 پیام تسلیت فرمانده کل سپاه در پی درگذشت سردار افشار

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه در پیامی درگذشت سردار سرافراز و مجاهد نستوه، سرتیپ پاسدار علیرضا افشار را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت سردار سرافراز و مجاهد نستوه، "سرتیپ پاسدار علیرضا افشار" از یادگاران محبوب و خوشنام دوران نهضت اسلامی و دفاع مقدس بر اثر عارضه قلبی موجب تاثر و تالم فراوان گردید.



وی شخصیتی انقلابی، مخلص و ولایتمدار بود که عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به ملت و مملکت اسلامی و صیانت از ارزش های دینی، انقلابی و ملی و پیگیری آرمان‌های بلند امامین انقلاب سپری کرد.

سردار افشار از پیشگامان نهضت اسلامی علیه رژیم ستم‌شاهی بود و پس از پیروزی انقلاب، با حضور در شورای عالی جهاد سازندگی، نقش مؤثری در ساماندهی و خدمت‌رسانی به محرومان ایفا نمود.

ایشان از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) بود که سپس در طول دهه‌های خدمت، مسئولیت‌های خطیر و متعددی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و "ستاد کل نیروهای مسلح" بر عهده داشتند؛ از جمله:

- ریاست ستاد مرکزی سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس

- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج

- ریاست دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

- ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

- معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح

- رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی

این سردار عالیقدر در تمامی این مسئولیت‌ها، با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، جهاد، انقلابی‌گری و ولایت‌مداری، و عشق به خدمت صادقانه به مردم به ویژه محرومین، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار گردید و در تربیت نسل‌های مؤمن، انقلابی و متخصص نقش‌آفرینی کرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت به خانواده محترم ایشان، همرزمان، دوستان و عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی؛ یاد، نام و نقش آفرینی‌های سترگ و ماندگار وی در میدان‌های تلاش برای سربلندی ایران و ایرانی را گرامی داشته و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات، رحمت واسعه الهی و حشر با شهیدان و صالحان مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه

218