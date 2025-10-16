پیام تسلیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت شهادت فرمانده یمنی؛ فداکار در راه دفاع از فلسطین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تسلیت شهادت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: ملت مقاوم یمن، با تقدیم شهدا و ایستادگی در برابر ظلم و اشغال صهیونی نشان داده‌اند در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و ملت فلسطین قرار دارند.

متن پیام سرلشکر عبدالرحیم موسوی به شرح زیر است:

«شهادت مظلومانه و پرافتخار فرمانده جهادی سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در پی حملات جنایت‌بار رژیم اهریمنی و نژادپرست صهیونیستی، موجب اندوه عمیق در جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده و حق طلب منطقه گردید.

این فرمانده رشید و مجاهد نستوه، با ایمان، اخلاص و شجاعت، در مسیر دفاع از عزت و استقلال ملت یمن و حمایت از آرمان مقدس فلسطین، نقش‌آفرینی راهبردی و مؤثری داشت. ایشان با هدایت نیروهای مسلح یمن، در برابر تجاوزات مستمر رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی و ائتلاف متجاوز، ایستادگی و فداکاری‌های حماسی و ماندگاری در تاریخ یمن قهرمان ثبت کرد و با اقدامات عملی و راهبردی، در مجازات رژیم صهیونیستی به‌واسطه جنایت‌آفرینی در غزه و حمله به کشور یمن، سهمی تعیین‌کننده و الهام‌بخش ایفا نمود.

ملت مقاوم یمن، با تقدیم شهدای گرانقدر و ایستادگی در برابر ظلم و اشغال صهیونی از جمله این فرمانده شهید، نشان داده‌اند که در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و ملت مظلوم فلسطین در اوج شکوه و اقتدار قرار دارند و خون پاک سرلشکر الغماری، سندی دیگر بر حقانیت این مسیر نورانی و تاریخ ساز است.

اینجانب ضمن تسلیت و همدردی با خانواده مکرم آن شهید، فرماندهی نیروهای مسلح یمن، و ملت مقاوم و مظلوم یمن، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با شهدای والا مقام مقاومت مسئلت می‌نمایم.»

