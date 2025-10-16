  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

پیام تسلیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت شهادت فرمانده یمنی؛ فداکار در راه دفاع از فلسطین

۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۹
کد خبر: 1739401
پیام تسلیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت شهادت فرمانده یمنی؛ فداکار در راه دفاع از فلسطین

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، واکنش نشان داد و دیانت و ایستادگی این فرمانده در مقابله با ظلم صهیونیستی را ستود. وی تأکید کرد که ملت یمن با تقدیم شهدا، در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و فلسطین قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تسلیت شهادت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: ملت مقاوم یمن، با تقدیم شهدا و ایستادگی در برابر ظلم و اشغال صهیونی نشان داده‌اند در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و ملت فلسطین قرار دارند.

متن پیام سرلشکر عبدالرحیم موسوی به شرح زیر است:

«شهادت مظلومانه و پرافتخار فرمانده جهادی سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، در پی حملات جنایت‌بار رژیم اهریمنی و نژادپرست صهیونیستی، موجب اندوه عمیق در جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده و حق طلب منطقه گردید.

این فرمانده رشید و مجاهد نستوه، با ایمان، اخلاص و شجاعت، در مسیر دفاع از عزت و استقلال ملت یمن و حمایت از آرمان مقدس فلسطین، نقش‌آفرینی راهبردی و مؤثری داشت. ایشان با هدایت نیروهای مسلح یمن، در برابر تجاوزات مستمر رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی و ائتلاف متجاوز، ایستادگی و فداکاری‌های حماسی و ماندگاری در تاریخ یمن قهرمان ثبت کرد و با اقدامات عملی و راهبردی، در مجازات رژیم صهیونیستی به‌واسطه جنایت‌آفرینی در غزه و حمله به کشور یمن، سهمی تعیین‌کننده و الهام‌بخش ایفا نمود.

ملت مقاوم یمن، با تقدیم شهدای گرانقدر و ایستادگی در برابر ظلم و اشغال صهیونی از جمله این فرمانده شهید، نشان داده‌اند که در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و ملت مظلوم فلسطین در اوج شکوه و اقتدار قرار دارند و خون پاک سرلشکر الغماری، سندی دیگر بر حقانیت این مسیر نورانی و تاریخ ساز است.

اینجانب ضمن تسلیت و همدردی با خانواده مکرم آن شهید، فرماندهی نیروهای مسلح یمن، و ملت مقاوم و مظلوم یمن، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با شهدای والا مقام مقاومت مسئلت می‌نمایم.»

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha