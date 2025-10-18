رویداد رونمایی از ۱۷ اثر در حوزه مقاومت و فلسطین/ ارائه هنرمندان و اجرای نمایش رادیویی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم معرفی کتاب‌های در حوزه مقاومت و فلسطین روز دوشنبه ۲۸ مهر تحت عنوان «والزیتون» در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

کتاب‌های مورد اشاره ۱۷ عنوانی هستند که دو انتشارات امیرکبیر و سوره مهر به تازگی در این زمینه منتشر کرده اند. از این تعداد ۱۱ عنوان، در مجموعه «رنج تو جاری است» امیرکبیر جا دارند و ۶ عنوان توسط انتشارات سوره مهر چاپ شده اند.

برنامه‌ای که برای نمایش و معرفی این کتاب‌ها در نظر گرفته شده، با حضور چهره های مختلف فرهنگی همراه است اما سخنرانی توسط مسئولان در فهرست اجرایی مراسم جا ندارد و این گردهمایی با کلیپ، ارائه هنرمندان و اجرای نمایش رادیویی به معرفی ۱۷ عنوان کتاب حوزه مقاومت و فلسطین می‌پردازد.

عناوین ۱۱ کتابی که امیرکبیر در مجموعه «رنج تو جاری است» منتشر کرده، به این ترتیب‌اند:

«ریشه»، «دخترک ارغوانی»، «اطلس روابط رژیم صهیونیستی»، «صبح شبات»، «خنده در اشغال»، «من شیرین ابوعاقله هستم»، «سایه کلیدها»، «تانکی زیر درخت کریسمس»، «چشم بیت لحم»، «آسمان گریست» و«آینه های فرشتگان».

همچنین ۶ عنوانی که سوره مهر منتشر کرده است به قرار زیر هستند:

«صمود»، «یازده زندگی»، «پایی در غزه»، «لهجه های غزه ای»، «زندگی در قرن ۲۱» و «خارو میخک».

کتاب های یادشده در قالب پخش کلیپ، ارائه هنرمندان و اجرای نمایش رادیویی در مراسم «والزیتون» معرفی می شوند.



این مراسم روز دوشنبه ۲۸ مهر از ساعت ۱۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، پیش از تقاطع حافظ برگزار می شود.

