کتاب «آیات الاحکام جهاد و دفاع» در قم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از کتاب «آیات الاحکام: بررسی آیات قرآن با محور جهاد و دفاع در اسلام»، امروز سه‌شنبه، یکم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در محل خبرگزاری رسا برگزار شد.

آیات جهاد، پاسخی به دنیای استکبار

در ابتدای این مراسم، مجری برنامه ضمن خوشامدگویی به اساتید حاضر از جمله آیت‌الله محسن فقیهی، حجت‌الاسلام والمسلمین سلیمانی اردستانی و دیگر شخصیت‌های حوزوی، به تشریح اهمیت این اثر پرداخت و آن را حاصل سلسله نشست‌های «بازکاوی جنگ و صلح» پس از جنگ دوازده روزه مقاومت دانست.

سپس مقدمه مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی (حفظه الله) بر این کتاب قرائت شد. در این مقدمه آمده است: «کتاب آیات الاحکام جناب‌عالی که در باب دفاع و جهاد می‌باشد و بخشی از درس جهاد این‌جانب را تقریر نموده‌اید، جای تقدیر دارد. باید توجه داشت که امروز موضوع جهاد برای ما یک اصل مهمی است، خصوصاً بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران که دنیای استکبار در برابر اسلام ناب بسیج شده است». این مرجع تقلید همچنین نویسنده کتاب را شخصیتی انقلابی و پرتلاش توصیف کرده و برای ایشان در راه ترویج فرهنگ اهل‌بیت (علیهم السلام) آرزوی موفقیت نمودند.

مشق اصلی امروز مسلمانان جهاد با استکبار است

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال رضوی مهر، نویسنده کتاب، به ایراد سخن پرداخت و ضمن تقدیر از حضور اساتید برجسته حوزه، این اثر را تقریرات درس خارج فقه آیت‌الله العظمی نوری همدانی در مبحث جهاد، به همراه تلفیقی از مباحث آیات الاحکام معرفی کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: «امروز مشق اصلی مسلمانان، جهاد در راه خدا با استکبار و صهیونیسم است. امت اسلام هرگز به خود اجازه نمی‌دهد لباس ذلت بر تن بپوشد، بلکه جهاد را به عنوان وسیله عزت و بابی در احکام دین و آموزه‌های قرآنی برگزیده است». او ایستادگی شهدای مقاومت در لبنان، سوریه و عراق را اثبات این مدعا دانست که امت اسلام زیر بار زور، ذلت و مذاکرات تحمیلی نمی‌رود.

حجت‌الاسلام رضوی مهر کتاب خود را به روح بلند شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و شهید همدانی هدیه کرد. وی همچنین توضیح داد که این کتاب در ۶۷۷ صفحه و شش فصل، به موضوعاتی همچون «تبیین جایگاه جهاد در فقه و حقوق»، «شرایط و وظایف مجاهدان»، «شیوه‌های جهاد»، «هجرت و جهاد» و «فضیلت مجاهدان» پرداخته است.

سه بال موفقیت طلاب: علم، تهذیب و بصیرت

پس از مراسم رونمایی از کتاب، آیت‌الله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مهمان ویژه این مراسم، در سخنانی به تبیین سه عنصر کلیدی برای موفقیت طلاب پرداخت. وی اظهار داشت: «اولین بال، علم است و اگر خواستیم به عمل برسیم باید ابتدا عالم باشیم. بال دوم، تهذیب است؛ علم اگر همراه با تهذیب نباشد، عاقبت آن معلوم نیست. بال سوم نیز بصیرت است. گاهی برخی عالم و عامل هستند، اما چون بصیرت ندارند به انحراف کشیده می‌شوند».

این استاد برجسته حوزه، یکی از پایه‌های بصیرت را بحث جهاد و دفاع از اسلام دانست و از تألیف کتاب «آیات الاحکام جهاد» تقدیر کرد و آن را اثری عمیق و عالی برای استفاده فضلا و علما خواند.

آیت‌الله فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود طلاب را به مراقبت بر نماز شب و نماز اول وقت توصیه کرد و افزود: «این نمازها و عبادت‌ها، انحرافات و گناهان را جبران کرده و انسان را به راه راست هدایت می‌کند».

این مراسم با دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید و تعجیل در فرج امام زمان (عج) به پایان رسید.

