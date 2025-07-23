فستیوال جهانی فرقه اسماعیلیه در دبی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فستیوال جهانی فرقه اسماعیلیه با عنوان «تعاملات ۲۰۲۵» (Global Encounters Festival) از ۲۰ ژوئیه در مرکز تجارت جهانی دبی آغاز شده است. این رویداد چندروزه با حضور بیش از ۲۵۰۰ نفر از هنرمندان، ورزشکاران و داوطلبان جامعه اسماعیلی از سراسر جهان برگزار می‌شود و هدف آن توقیت ارتباطات بین این گروه در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف از جمله گفت‌وگوی فرهنگی، تقویت ارتباطات اجتماعی، و ارائه برنامه‌هایی در حوزه‌های هنری، ورزشی و آموزشی است.

در مراسم افتتاحیه این فستیوال، شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان، وزیر همزیستی امارات متحده عربی به همراه شاهزاده امین و شاهزاده علی‌محمد حضور داشتند. همچنین در این مراسم پیامی از سوی آقاخان پنجم، رهبر جامعه اسماعیلی، منتشر شد. او در این پیام، بر اهمیت تعاملات بین اعضای فرقه اسماعیلیه تاکید کرده و از دولت امارات و نیز شهر دبی برای میزبانی این برنامه قدردانی کرد.

رویداد امسال تحت عنوان «انعکاس تعالی» شامل برنامه‌هایی مانند نمایش‌های هنری، مسابقات ورزشی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های گفت‌وگومحور است. این فستیوال با هدف ارتقای تعاملات درون‌فرقه‌ای با حضور اعضای این فرقه از سراسر جهان برگزار می‌شود.

شایان ذکر است که طبق اعلام سایت فرقه اسماعیلیه در 17 مارس 2025، یعنی کمی پس از سقوط حکومت سوریه و تسلط تروریست‌های تحریرالشام به سرکردگی جولانی، آقاخان، رئیس این فرقه قول داد که 100 میلیون یورو کمک به حکومت جدید سوریه خواهد کرد.

