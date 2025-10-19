به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اندونزی اعلام کرد که برای شش ورزشکار اسرائیل که قرار بود در رقابت‌های جهانی ژیمناستیک ۲۰۲۵ در جاکارتا شرکت کنند، ویزا صادر نخواهد کرد.

به گفته «یوسریل ایهزا ماهاندرا»، وزیر هماهنگی امور حقوقی، مهاجرت و اصلاحات اندونزی؛ این ورزشکاران در مسابقاتی که از ۱۹ تا ۲۵ اکتبر سال آینده برگزار می‌شود، حضور نخواهند داشت.

او تأکید کرد که اندونزی تا زمان آزادی کامل فلسطین، هیچ‌گونه رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل برقرار نخواهد کرد.

به دنبال این اقدام، دادگاه بین‌المللی داوری ورزشی (CAS) نیز اعتراض رژیم صهیونیستی به تصمیم اندونزی برای عدم صدور ویزا برای ورزشکاران این رژیم را رد کرد.

در بیانیه این دادگاه آمده است که اتحادیه ژیمناستیک (رژیم) اسرائیل خواستار لغو تصمیم اندونزی، یا انتقال مسابقات به کشور دیگر و حتی لغو کامل رقابت‌ها شده بود؛ اما دادگاه داوری ورزشی با رد این درخواست، تصمیم دولت اندونزی در عدم حضور ورزشکاران اسرائیل را تأیید کرد.

