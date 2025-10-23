اندونزی بر منع حضور ورزشکاران اسرائیلی در حمایت از فلسطین تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اندونزی با قاطعیت از تصمیم خود برای جلوگیری از حضور ژیمناستهای اسرائیلی در مسابقات قهرمانی جهانی ژیمناستیک ۲۰۲۵ در جاکارتا دفاع کرد.
اریک توهیر، وزیر ورزش این کشور، اعلام کرد که این اقدام با هدف حفظ نظم عمومی و پایبندی به قانون اساسی ۱۹۴۵ اندونزی انجام شده که بر حمایت از استقلال فلسطین تأکید دارد. این تصمیم در حالی گرفته شد که اندونزی، بهعنوان بزرگترین کشور مسلماننشین جهان، صدور ویزا برای ورزشکاران اسرائیلی را بهدلیل سیاستهای اشغالگرانه اسرائیل در فلسطین رد کرده است.
کمیته بینالمللی المپیک (IOC) در واکنش، هرگونه گفتوگو درباره میزبانی المپیک ۲۰۳۶ توسط اندونزی را متوقف کرد و به فدراسیونهای جهانی توصیه نمود تا از برگزاری رویدادهای ورزشی در این کشور خودداری کنند. توهیر در شبکه اجتماعی X تأکید کرد که اندونزی بر اصل حفظ امنیت، نظم عمومی و مصلحت عمومی در هر رویداد بینالمللی پایبند است و بر همین اساس از ورود هیأت اسرائیلی به مسابقات جلوگیری کرده است.
توهیر افزود که اندونزی همچنان به ایفای نقش فعال در رویدادهای ورزشی منطقهای و جهانی ادامه خواهد داد، اما از اصول خود در قبال رژیم صهیونیستی کوتاه نمیآید. این تصمیم، بار دیگر تنش میان سیاستهای ضدصهیونیستی و فشارهای نهادهای بینالمللی ورزشی را برجسته کرد و نشاندهنده عزم جاکارتا برای اولویت دادن به آرمان فلسطین بر منافع میزبانی رویدادهای جهانی است.
