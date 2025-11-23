جمعیت «نهضت العلماء» اندونزی خواستار استعفای رئیس خود شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت «نهضت العلماء» بزرگترین سازمان اسلامی در اندونزی از رئیس خود خواست استعفا دهد؛ زیرا او یک اندیشمند آمریکایی که به حمایت از اسرائیل در جنگ غزه شناخته میشود را برای شرکت در یک برنامه ویژه این جمعیت در ماه آگوست دعوت کرده بود.
بر اساس صورتجلسه نشستی که برگزار شده است، رهبری این جمعیت ــ که بزرگترین سازمان اسلامی جهان نیز محسوب میشود و حدود ۱۰۰ میلیون عضو و هوادار دارد ــ به «یحیی خلیل ستاقوف» رئیس خود، سه روز فرصت داده است تا استعفا کند، در غیر این صورت از سمت خود برکنار خواهد شد.
جمعیت نهضتالعلماء اندونزی اعلام کرده است که ستاقوف فردی را دعوت کرده که وابسته به یک شبکه صهیونیستی بینالمللی است تا در یک برنامه داخلی شرکت کند؛ افزون بر این، گزارشهایی درباره سوء مدیریت مالی نیز بهعنوان دلایل برکناری او مطرح شده است.
«نجیب أزکا» یکی از مسئولان این جمعیت، تأیید کرده که این تصمیم مستقیماً به دعوت ستاقوف از پیتر برکوویچ مقام سابق و اندیشمند آمریکایی برای حضور در یک دوره آموزشی در ماه آگوست مربوط میشود.
ستاقوف بابت این دعوت عذرخواهی کرده و آن را سهو دانسته است؛ زیرا به گفته او، پیش از دعوت، پیشینه برکوویچ را با دقت بررسی نکرده بود. او همچنین گفت که اقدامات نسلکشی وحشیانه اسرائیل در غزه را محکوم کرده است.
در وبسایت برکوویچ آمده است که او بهطور مکرر در حمایت از عملیات اسرائیل در غزه مطلب مینویسد؛ از جمله مقالهای که در ماه سپتامبر منتشر کرده و هدف آن ردّ اتهام نسلکشی علیه اسرائیل بوده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما