به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام و المسلمین قاسم میرشکاری با اشاره به اعلام ویژه برنامه های سومین حرم اهل بیت(ع) به مناسبت سومین سالگرد شهدای حرم شاهچراغ(ع)، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار خانوادههای شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) این حادثه تلخ و در عین حال پُرشکوه را موجب داغدار شدن دلها، اما پُرمعنا و ماندنی در تاریخ ایران خواندند و بر این نکته تاکید کردند که «بایستی دستگاههای فرهنگی ما، دستگاههای رسانهای ما، عناصر هنری ما، این قضیّه را مثل قضیهی عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، نگه دارند، بزرگ کنند، ترسیم کنند، آیندگان بفهمند». لذا انتظار است دستگاههای فرهنگی ذیربط و از جمله رسانه ها در این امر، بیش از پیش اهتمام ورزند.
وی در ادامه به تشریح برنامههای بزرگداشت شهداء پرداخت و افزود: در روز پنجشنبه یکم آبان بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(قدس سره)، در مراسمی که اجرای آنرا نجمالدین شریعتی به عهده خواهد داشت، حجتالاسلام و المسلمین حامد کاشانی به ایراد سخن میپردازد و مداحان اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، سعید و حاج محمدحسین حدادیان مرثیهسرایی میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین میرشکاری ادامه داد: در روز جمعه، دوم آبان بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان، سخنرانی و مداح اهلبیت عصمت و طهارت(ع) میثم مطیعی، مرثیهسرایی میکند، مجری این مراسم نیز، نجمالدین شریعتی خواهد بود.
معاون فرهنگی حرم مطهر شاهچراغ(ع) اظهار کرد: در روز یکشنبه چهارم آبان همزمان با سالروز حمله ددمنشانه تروریستی به حرم مطهر، ساعت ۱۰ صبح، آیین گلباران قبور مطهر شهدای آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) با حضور خدام حرم مطهر و خانوادههای معزز این شهدای والامقام برگزار میشود.
حجت الاسلام والمسلمین میرشکاری در ادامه به برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی «وصال خونین»، اشاره کرد و گفت: بهمناسبت سومین سالگرد شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر، از اول تا چهارم آبان، مسابقه بزرگ کتابخوانی اینترنتی از کتاب «وصال خونین»، چاپ شده توسط انتشارات آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)، همراه با اهدای جوایز ارزنده، برگزار خواهد شد. علاقهمندان برای دریافت نسخه رایگان PDF کتاب و شرکت در آزمون آنلاین میتوانند به بخش ویژه مسابقه در پایگاه اطلاعرسانی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، به نشانی eform.shahecheragh.ir/vesal مراجعه فرمایند.
به گفته وی، در روز یکشنبه ۲۷ مهر، کارگاه فعالان فرهنگی با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین پناهیان، همایش شاعران استانی با موضوع شهدای حرم مطهر در ششم آبان، تجمع بزرگ دانشآموزی در روز ۴ آبان، برپایی نمایشگاه شهدای حرم، جنگ غزه و جنگ ۱۲ روزه از اول تا چهارم آبان در شبستان امام خمینی(قدس سره)، حضور خدام حرم مطهر در نمازهای جمعه ۱۰ شهرستان استان فارس و انجام طراحیهای گرافیکی گوناگون و تبلیغات محیطی گسترده در فضای مجازی و سطح شهر از دیگر برنامههای این بارگاه منور در سالگرد حمله تروریستی است.
