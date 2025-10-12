به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین ثارالله زارع، عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، گزارشی از فعالیتهای این مجموعه در حوزههای مختلف خدمات اجتماعی ارائه و اظهارکرد: مجموعه خیریه محبان ثارالله از سال ۱۳۹۵ بهصورت رسمی آغاز به کار کرده و از همان ابتدا، اشتغالزایی و خدمترسانی به نیازمندان را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در سالهای نخست، زمینی به مساحت حدود ۷ هکتار در شهرستان خرامه خریداری و مجتمع فرهنگی و مذهبی در آن راهاندازی شد.
خدمات متنوع به اقشار آسیبپذیر
مدیرعامل موسسه ثارالله با تشریح خدمات این مجموعه اظهار داشت: توزیع سبد کالا هر دو ماه یکبار، تعمیر منازل نیازمندان، آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، کمک به بیماران صعبالعلاج و حمایت از دانشآموزان نیازمند از جمله فعالیتهای مستمر موسسه است. در حال حاضر حدود ۴۰۰ دانشآموز تحت پوشش این مجموعه قرار دارند.
وی ادامه داد: احداث منازل برای نیازمندان و تأمین پوشاک نیز از دیگر اقدامات موسسه است. در سال ۱۳۹۹، پس از برخی حساسیتها از سوی نهادهای نظارتی، تمامی حسابهای مالی موسسه مورد حسابرسی قرار گرفت و صحت عملکرد مالیاتی و قانونی آن تأیید شد.
ساخت دفتر مرکزی با رویکرد اقتصادی
زارع با اشاره به احداث دفتر مرکزی موسسه گفت: پس از اخذ مجوزهای لازم، زمینی به مساحت ۴۳۰ متر خریداری شد که با هزینهای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان، ساختوساز آن آغاز شده است. این دفتر علاوه بر کاربری اداری، رویکرد اقتصادی نیز دارد.
توزیع بستههای معیشتی و جهیزیه
وی با بیان اینکه شبهات مطرحشده توسط برخی نهادها با تأیید کانون کارشناسان رسمی برطرف شده، افزود: در حال حاضر، سالانه ۷ هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۳ میلیون تومان توزیع میشود.
زارع همچنین از اهدای ۱۵۵ سری جهیزیه به نوعروسان با همکاری برخی نهادها خبر داد و گفت: هزینه هر سری جهیزیه حدود ۴۵ میلیون تومان بوده و در ماه رمضان نیز ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدهاند.
حمایت از زندانیان و بیماران
مدیرعامل موسسه ثارالله با تأکید بر ادامه روند آزادسازی زندانیان گفت: «امسال حدود ۴۰ زندانی جرائم غیرعمد با پرداخت مستقیم به حساب دادسرا آزاد شدهاند. همچنین تاکنون دو منزل برای نیازمندان خریداری و بیش از ۳۰ مورد تعمیر یا بازسازی شده است.
وی افزود: در سال گذشته، ۲۰ میلیارد تومان برای درمان بیماران نیازمند هزینه شده و هر شش ماه یکبار خانوادههای تحت پوشش مورد بررسی قرار میگیرند.
حمایت از دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی
زارع در پایان خاطرنشان کرد: در فصل بازگشایی مدارس، ۸۰۰ پک لوازمالتحریر و در اسفند ماه پوشاک برای دانشآموزان تهیه شده است. همچنین تاکنون بیش از ۳۸۰ سری جهیزیه برای نوعروسان خریداری و اهدا شده است.
