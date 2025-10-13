به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، پیش‌همایش بین‌المللی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه در شهر شیراز برگزار خواهد شد، این رویداد علمی و فرهنگی با حضور استادان برجسته حوزه و دانشگاه، پژوهشگران علوم عقلی و اندیشمندان بین‌المللی، گامی مهم در مسیر معرفی الگوی عقلانیت ایرانی در سطح جهانی به شمار می‌آید.

حسن عبدی‌پور، دبیر علمی دبیرخانه بین‌الملل علامه بهابادی یزدی، با اعلام این خبر گفت: شیراز نه فقط مهد شعر و عرفان، بلکه مرکز جوشش عقلانیت اسلامی است؛ شهری که در آن برهان، عشق و کلام درهم تنیده‌اند.

وی افزود: این پیش‌همایش با سه محور اصلی شیراز به‌عنوان میراث‌دار علوم عقلی ایران، پیوند میراث علامه با نیازهای امروز، از مدرسه منصوریه تا شورای برهان و جهانی‌سازی عقلانیت ایرانی-شیرازی از رهگذر ترجمه آثار علامه، راه‌اندازی جوایز بین‌المللی منطق و زمینه‌سازی برای ثبت جهانی میراث علمی او برگزار خواهد شد.

عبدی‌پور همچنین این رویداد را مقدمه‌ای بر «کنگره جهانی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی» دانست که با هدف معرفی الگوی عقلانیت ایرانی در سطح بین‌الملل برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این رویکرد از حکمت کهن شیراز الهام می‌گیرد و حامل پیام گفت‌وگوی عقل، ایمان و زیبایی برای جهان معاصر است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸