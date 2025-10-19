به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنان فرهنگی اعزامی به خارج از کشور با سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به ارتباط عمیق و راهبردی این سازمان با حوزههای ماموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیان کرد: ما در تلاش هستیم تا از همافزایی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ارتقای تصویر ایران در جهان استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت بهبود تصویر ایران در افکار عمومی جهان، افزود: تجربهای که در دعوت از اینفلوئنسرها داشتیم، نشان داد که حضورشان تاثیر به سزایی در جذب گردشگر داشت و بر اساس رصدی که صورت گرفت حجم گردشگران در برخی کشورها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
ایمانیپور معرفی فرهنگ و تمدن ایرانیاسلامی را از ماموریتهای اصلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برشمرد و گفت: ایران اسلامی با پیشینه تاریخی کهن، همواره مورد توجه رایزنان فرهنگی بوده است و ایشان این غنا را به شکلی موثر منتقل می کنند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه به صادرات خدمات و محصولات فرهنگی بهعنوان یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: صنایعدستی ایرانی از مهمترین حوزههای صادرات فرهنگی است که در اولویت رایزنیهای فرهنگی قرار دارد.
وی، رایزنان فرهنگی را نمایندگان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری دانست و تاکید کرد: بازاریابی گردشگری دو رکن اصلی تولید محتوا و عرضه دارد. تولید محتوا بر عهده این وزارتخانه است، اما عرضه و معرفی آن وظیفه ذاتی رایزنان فرهنگی در خارج از کشور است. انتظار داریم در برنامه بازاریابی گردشگری، این موضوع مدنظر قرار گیرد.
ایمانیپور همچنین بر ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب گردشگر اشاره کرد و دبیرخانه شورای ملی ایرانیان خارج از کشور را ظرفیت مهمی در این زمینه دانست.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: در شرایط جنگ نرم، دیپلماسی عمومی و فرهنگی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، نیازمند مجاهدت بیشتر در حوزه فرهنگی هستیم. امیدوارم حضور رایزنان فرهنگی در نمایندگیهای خارج از کشور به تقویت روابط فرهنگی و جذب بیشتر گردشگران منجر شود.
در ادامه رایزنهای فرهنگی حاضر در جلسه به ارائه نظرات، پیشنهادها و برنامههای خود پرداختند.
حضور فعال در نمایشگاههای تخصصی گردشگری و جشنوارههای بینالمللی، ارائه تسهیلات برای جذب گردشگر، ساماندهی تورها و ارائه خدمات استاندارد، تولید محتوای جذاب و هنری مطابق با ذایقه بینالمللی، تقویت و فعال کردن استانها، تعریف برنامه و بودجه برای کشورهای هدف و پاسخگویی رایزنهای فرهنگی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حضور ۱۸۸ اینفلئونسر، گروههای مستندسازی و رسانه طی سه سال گذشته، ارائه تصویری روشن از ایران امروز به کشورهای هدف، از جمله نکات مطرح شده در جلسه بود.
