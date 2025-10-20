به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مؤسسه سینمایی نورتابان با هدف اکران فیلم سینمایی محمد(ص) در خارج از کشور امضا شد.

در این مراسم که به میزبانی حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، محسن فرخی مدیرعامل مؤسسه نورتابان و عبدالرضا سیفی مدیرکل همکاری‌ها و تنظیم گری صادرات فرهنگی تفاهم‌نامه را امضا کردند.

موضوع این تفاهم‌نامه، همکاری مشترک مؤسسه نورتابان با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه اکران فیلم سینمایی محمد(ص) به کارگردانی مجید مجیدی در خارج از کشور از طریق تامین نسخه های دوبله شده یا دارای زیرنویس با هدف ترویج معارف اسلامی، معرفی سیره پیامبر رحمت(ص) و تقویت تعاملات فرهنگی ج.ا.ایران با سایر ملت ها است.

این اقدام همزمان با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) صورت گرفته است.

در جریان این نشست، دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی برای معرفی چهره رحمانی اسلام، درباره زمینه‌های گسترش همکاری‌های آینده نیز به گفت‌وگو پرداختند. از جمله محورهای مورد بحث می‌توان به تسهیل‌گری در اکران‌های بین‌المللی و تجاری فیلم‌های ایرانی با همکاری رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز میزبانی از هیئت‌های سینمایی خارجی اشاره کرد.

مؤسسه نورتابان به‌عنوان تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار اصلی فیلم سینمایی محمد(ص) با امضای این تفاهم‌نامه گامی موثر در مسیر توسعه دیپلماسی فرهنگی و تقویت تعاملات سینمایی جمهوری اسلامی ایران برداشت.

گسترش و تعمیق مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، معرفی صحیح فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، توسعه همکاری های هنری و سینمایی در عرصه بین‌الملل و بهره گیری از ظرفیت بخش های خصوصی و عمومی و نظر به توانمندی‌ها و تجارب شرکت سینمایی نورتابان در زمینه تولید و عرضه آثار فاخر سینمایی، از اهدافی است که در اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قید شده است



