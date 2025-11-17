به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیر حشمتی، رایزن فرهنگی ایران در غنا، گفتوگو را هسته اصلی روابط فرهنگی بینالمللی دانست و تأکید کرد که این برنامه با مشارکت دانشآموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، هنرمندان، روحانیون شیعه و اهل سنت، کادر درمان و معلمان برگزار شد؛ تنوع قشری یکی از ویژگیهای مهم این دوره بود.
کنشگران فرهنگی، هنری و اجتماعی از استانهای گلستان، کردستان، آذربایجانغربی، لرستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، اصفهان، فارس، بوشهر و تهران در این گفتوگوها حضور داشتند.
رایزن فرهنگی ایران در آکرا تأکید کرد که نمایندگی فرهنگی در این برنامه نقش برنامهریز، پشتیبان و تسهیلگر را ایفا کرده و شرکتکنندگان ایرانی تصویری واقعی از پیشرفتها و ظرفیتهای قشری خود به طرف غنایی ارائه دادند.
بر اساس ارزیابی انجامشده با مشارکت ۳۰ درصد از شرکتکنندگان، حدود ۹۴ درصد از طرفهای غنایی حضور در این گفتوگوها را مفید دانستند. ۵۴ درصد دلیل اصلی مفیدبودن را افزایش شناخت از ایران و ۴۰ درصد تغییر و ارتقای تصویر ایران در ذهن خود عنوان کردند.
دومین دوره گفتوگوها
دومین دوره گفتوگوهای فرهنگی ایران و غنا قرار است اسفندماه سال جاری آغاز شود.
........
پایان پیام/
نظر شما