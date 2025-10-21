به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی «ناصر مکارم شیرازی» از مراجع تقلید شیعه، در پیامی به همایش بین‌المللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات ساخت و توسعه حرم‌ها را جلوه‌ای از محبت و وفاداری به اهل‌بیت(ع) دانستند.

بسم الله الرحمن الرحیم

در آغاز سخن لازم می‌دانم از همه برگزارکنندگان دست اندرکاران و شرکت کنندگان در این همایش صمیمانه تشکر کنم و امیدوارم این همایش به اهداف عالیه خود دست یابد.

این اقدام شایسته فرصتی است ارزشمند برای بازخوانی تلاش‌های مومنان و عاشقان اهل بیت علیهم‌السلام در طول قرون و اعصار. بی‌تردید اهتمام به ساخت و توسعه حرم‌های مطهر اهل‌بیت علیهم‌السلام از روشن‌ترین مصادیق تعظیم شعائرالله و جلوه‌ای از محبت و وفاداری به خاندان وحی است. حرم‌های نورانی آنان نه تنها جایگاه عبادت و نیایش بلکه پایگاه هدایت وحدت و پایداری امت اسلامی است. تاریخ گواه است که شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام، در دشوارترین شرایط با ایمان و اخلاص در آبادانی این بقاع مقدسه کوشیده‌اند و این تلاش‌ها امروز نیز با همان اخلاص و دقت همراه با رعایت احکام شرعی و حفظ اصالت‌های تاریخی ادامه یابد.

بازسازی و توسعه این مشاهد شریفه تنها یک کار عمرانی نیست بلکه خدمتی است به فرهنگ توحید و ولایت و پاسداری از هویت امت اسلامی. هر سنگی که در این راه نهاده می‌شود بنایی است در مسیر احیای معارف قرآن و اهل بیت و هر هزینه‌ای که می‌شود سرمایه است برای آخرت. این همایش می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربه‌ها، تبیین مبانی دینی و علمی این خدمت الهی و تقویت همبستگی میان ملت‌های مسلمان در پاسداشت عتبات عالیات باشد.

بار دیگر ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این همایش و خدمتگزاران عتبات مقدسه، توفیق استمرار خدمت خالصانه را برای همه عاشقان اهل بیت علیهم السلام از خدای متعال مسئلت دارم. امیدوارم این تلاش‌ها موجب رضای حضرت ولی عصر صلوات الله علیه قرار گیرد.

