سفر کاظم غریب آبادی به قم / دیدار با آیات عظام مکارم شیرازی و حسینی بوشهری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه (۳۰ مرداد) در سفر به قم با آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله حسینی بوشهری به طور جداگانه دیدار و رایزنی کرد.

معاون وزیر خارجه در این دیدارها، گزارشی از آخرین تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه درخصوص اولویت ها و اقدامات وزارت امور خارجه در رابطه با همسایگان، حمایت از فلسطین و مردم غزه، روند مذاکرات، جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و استفاده از ظرفیت های بین المللی ارایه کرد.



آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار غریب آبادی، ضمن تسلیت رحلت پیامبر رحمت (ص)، شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا «ع»، از گزارش معاون وزیر خارجه در خصوص تحولات بین المللی اظهار خرسندی کرد و گفت: این توضیحات نشان می‌دهد وزارت خارجه ما بیدار است و به وظیفه خود به خوبی آشناست. کاری می‌کند که دشمن نتواند پیش دستی کند. کاری می‌کند که اگر تقاضای توقف جنگ باشد، از ناحیه دشمن باشد و این مهم است. هماهنگ کردن کشورهای دنیا برای محکوم کردن جنگ و جنایاتی که رژیم اسرائیل انجام می‌دهد، نیز خیلی ارزش دارد. همانگونه که نیروهای مسلح باید وظایف خود را در میدان انجام دهند، وزارت خارجه نیز باید در میدان دیپلماتیک وظیفه خود را انجام دهد.

وی همچنین از تلاش ها و فعالیت‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی اظهار خرسندی کرد و گفت: ما برای شما دعا می‌کنیم.



این مرجع عالی‌قدر با اشاره به ابتکار وزارت امور خارجه در تصویب قطعنامه بزرگداشت ۱۵۰۰مین سال میلاد پیامبر رحمت (ص) در سازمان همکاری اسلامی، اظهار کرد: دنیا از این گونه فرصت‌ها استفاده می‌کند، چرا ما استفاده نکنیم؟ مسلمین جهان در این نقطه مشترک باید سرمایه‌گذاری کنند و این فرصت نباید از دست برود، بلکه استفاده شود و همه مسلمانان در این نقطه دلبستگی، ابراز ارادت کنند. آگاهان تذکر بدهند که مسئله ۱۵۰۰ سال میلاد حضرت (ص) مسئله مهمی است و سرمایه‌ای است که باید حداکثر استفاده از آن بشود.



آیت الله حسینی بوشهری نیز در ابتدای سخنان خود در دیدار معاون وزیر خارجه، شهادت فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و مردم را در جریان جنگ تحمیلی ۱۳ روزه، مدال افتخاری برای اقتدار کشور توصیف کرد و شهادت این عزیزان را تسلیت گفت.

وی ضمن ابراز خرسندی از عملکرد وزارت امور خارجه ابراز کرد: در جنگ ۱۲ روزه، میدان و دیپلماسی در کنار هم قرار گرفتند و مکمل یکدیگر بودند و با مدیریت خوب دستگاه دیپلماسی، اطلاع رسانی به افکار عمومی جهان، هم به ملت‌ها و هم به دولت‌ها به خوبی انجام شد.

رئیس جامعه مدرسین قم خاطرنشان کرد: ما امروز در مقابل دشمنانی قرار داریم که چیزی جز نابودی استقلال و هویت ما نمی‌خواهند و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که این ها اساسا با اسلام و ایران مشکل دارند.

امام جمعه قم با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: ما در این فضای اخیر برای اینکه اتمام حجتی داشته باشیم تا دشمن نتواند مردم را دچار تردید کند، راه مذاکره غیرمستقیم را انتخاب کردیم و این هم برای ملت ما مهم بود و هم برای دنیا و اگر سراغ مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا نمی‌رفتیم، مورد شماتت واقع می‌شدیم که اگر مذاکره کرده بودید، جنگی رخ نمی‌داد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمنان مقدمات این جنگ را از ماه‌ها قبل آماده کرده بودند، اظهارکرد: دشمنان به دنبال این بودند که به هدفشان یعنی تسلیم کردن ملت ایران برسند و احساس می‌کردند که برگ برنده با آن‌هاست، اما با وجود اینکه توانایی ما را در عرصه دفاعی می‌شناختند، دچار اشتباه محاسباتی شدند.

استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مذاکره یک امر عقلائی است. از صدر اسلام که رسول گرامی اسلام مبعوث به رسالت شدند و با دشمنانی کینه توز مواجه بودند، مذاکره می‌کردند و عمدتا نظر پیغمبر این بود که فرصتی به دست بیاورند تا بتوانند در جایی دیگر، کار بزرگتری انجام دهند.

وی ادامه داد: در جریان صلح حدیبیه آیه «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا» نازل شد و این صلح باعث روی آوردن جریان بزرگی از مردم به اسلام شد.

امام جمعه قم اضافه کرد: امیرالمؤمنین -علیه‌السلام- در تعبیری که به مالک اشتر دارند می فرمایند «وَ لاَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّکَ وَ لِلَّهِ فِیهِ رِضًی» یعنی اگر دشمن دست صلح دراز کرد، رد نکن منتها این صلح باید صلحی باشد که رضایت خدا در آن قرار دارد. به عبارت دیگر، صِرف صلح به عنوان صلح موضوعیتی ندارد، بلکه باید رضایت خدا در آن باشد. یعنی آنجایی که پای ارزش‌ها در میان باشد و صلح نابودی ارزش‌ها را در پی داشته باشد، دیگر جای صلح نیست.

وی با بیان اینکه کسانی امروز بر ایالات متحده حاکم اند که نگاه ویژه و خاصی نسبت به مذاکره با ایران دارند، گفت: اگر کسی مذاکره را جایگزینی برای جنگ قرار دهد و بخواهد صرفا اهداف خود را به واسطه مذاکره به دست آورد، این چنین مذاکره‌ای ارزش و اعتبار نخواهد داشت. در مذاکره هر دو طرف باید دستاوردهایی داشته باشند نه اینکه یک طرف بخواهد سلطه‌اش را بر دیگری دیکته کند و از موضع استکبار اقدام کند.

رئیس جامعه مدرسین ابراز کرد: از نظر بین المللی نفس مذاکره این نگاه را القا می‌کند که ما به دنبال آرامش در منطقه هستیم و اگر طرف مقابل هم به دنبال این باشد، طبیعتا به نتیجه مطلوبی خواهیم رسیم.

وی اظهار کرد: امیرالمؤمنین -علیه‌السلام- در نهج البلاغه می‌فرمایند اگر به توافقی با دشمن می‌رسید، باید متن توافقتان خالی از ابهام بوده و آنچنان شفاف باشد که جایی برای تفسیرهای گوناگون نباشد.

بر اساس این گزارش، غریب آبادی علاوه بر دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی و آیت الله حسینی بوشهری، با حجت الاسلام عماد مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت، بهنام جو استاندار و تنی چند از مدیران استان نیز در محل دفتر وزارت امور خارجه در قم دیدار و گفت‌وگو کرد و در نشست تخصصی با تعدادی از نخبگان حوزوی فعال در عرصه بین الملل در محل مرکز ارتباطات دولت و روحانیت نیز شرکت کرد.

..............................

پایان پیام/