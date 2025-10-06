به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در سخنانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، ضمن تبریک به علما و طلاب، بر ضرورت تلاش، اخلاص نیت و استفاده از ابزارهای روز در مسیر پیشرفت علمی و تبلیغی تأکید کردند.

ایشان در دیدار با طلاب، اساتید، مدیران و کادر مراکز تحت اشراف معظم له، با اشاره به حدیثی از امام حسن عسکری علیه السلام که فرمود: «خَیرُ الأُمورِ اثنان: الإیمانُ بالله و البِرُّ بالإخوان»، اظهار داشتند: این حدیث نشان می‌دهد ایمان به خدا و نیکی به برادران دینی دو رکن اصلی در مسیر خیر و نیکی هستند.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی رمز موفقیت طلاب را چند عامل دانسته و افزودند: نظم و پشتکار، خلوص نیت و احترام به بزرگان دین، ارکان اساسی در پیشرفت طلاب است. انسان باید در مسیر علم خسته نشود، نیت خود را الهی کند و به اساتید و علمای دین احترام بگذارد.

معظم‌له با اشاره به تاریخ حوزه‌های علمیه تصریح کردند: شیخ طوسی با وجود فشار دشمنان در بغداد، دست از کار نکشید و با هجرت به نجف، حوزه‌ای را بنیان نهاد که هزار سال است چراغ علم و فقاهت را روشن نگه داشته است. این ثمره پشتکار و ایمان است.

ایشان در ادامه با یادآوری تجربه تألیف «تفسیر نمونه» فرمودند: «زمانی نیاز به تفسیری فارسی و به‌روز احساس شد. با یاری فضلای جوان، نگارش تفسیر نمونه آغاز شد و امروز این اثر به زبان‌های مختلف از جمله عربی، اردو، ترکی، انگلیسی و هوسا ترجمه شده است. پس از آن، شرح نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیز تدوین شد و با استقبال گسترده روبه‌رو گردید.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در پیشرفت علوم، تأکید کردند: حوزه باید از ابزارهای روز از جمله هوش مصنوعی بهره گیرد. همان‌طور که در گذشته برخی با بلندگو و تلفن مخالفت می‌کردند، نباید امروز در برابر فناوری‌های جدید بایستیم. بلکه باید نخستین استفاده‌کنندگان از این ابزارها در مسیر ترویج دین باشیم.

معظم له در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کردند: من همچنان مشغول کار علمی هستم. اصلاح مجموعه بحار الانوار را تا جلد نود و ششم پیش برده‌ایم. درس‌های حوزوی را سه روز در هفته ادامه می‌دهم.

ایشان در پایان خطاب به طلاب و اساتید حوزه فرمودند: با ایمان، تلاش و اخلاص خود و با استفاده از ابزارهای نوین، جای خالی‌های علمی و فرهنگی را پر کنید. دعا را فراموش نکنید؛ دعا اثر دارد. من همواره در قنوت نمازها برای موفقیت علما و طلاب دعا می‌کنم و از شما نیز درخواست دعا دارم.

