حفظ نخبگان و انسجام ملی رمز پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تامالاختیار آیتالله العظمی سیستانی در دیدار با اعضای هیأت موتلفه با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام ملی گفت: آنچه مورد توجه است که بعد از جنگ ۱۲ روزه بین همه اقشار جامعه با هر تفکر و سلیقهای یک انسجام و وحدت کلمهای به وجود آمد لذا همه مسئولان باید به فکر خدمت به مردم باشند.
وی در ادامه با اشاره برخی از رفتارها در جامعه در حوزه حجاب و عفاف اظهار داشت: اگر برخی رفتارهای خلاف قانون در جامعه دیده میشود باید به درستی هدایت شوند و با تندخویی نمیتوان اداره کرد. مردم ما مردمی شریف و صبور هستند و ما که مدعی پیروی از خط ائمه اطهار هستیم، باید نشان دهیم از این راه جز عزت و برکت نصیبمان نشده است.
حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی با اشاره به اهمیت نخبگان و جوانان اظهار داشت: نخبگان سرمایههای ملی هستند و باید از آنان حمایت کنیم. این افراد آیندهساز کشورند و نباید اجازه دهیم از کشور مهاجرت کنند. از فرصت حضور این سرمایهها باید نهایت بهره را ببریم چرا که از دست دادنشان خسارتبار و جبرانناپذیر است.
همچنین محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با بیان اهداف کلان و خطمشی حزب در دوره جدید، اظهار داشت: خطمشی حزب موتلفه اسلامی در این سه سال براساس، ۱.بسط گفتمان مقام معظم رهبری ۲.تولید گفتمان ناطق بر افکار عمومی۳. تقویت قدرت سازماندهی و دفاع از ارزشهای اسلامی
۴. تقویت وحدت و همگرایی ملی ۵. تربیت و آموزش منابع انسانی ۶. ارتباط هدفمند با احزاب جهان بهویژه اعضای جبهه مقاومت۷. بازمهندسی و نوسازی ساختارهای حزب در جهت کمک به حل معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجمع عمومی چهاردهم تعیین گردیده است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: حزب مؤتلفه اسلامی در دوره چهاردهم با شش محور اساسی فعالیت خود را آغاز کرده است. که محور اول آن، موضوع جنایت رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و یادآوری این نکته که حزب مؤتلفه اسلامی حمایت و همراهی از مردم مظلوم فلسطین را همواره در مواضع اصولی و راهبردی خود دانسته و این افتخار را دارد که از دهه ۴۰ شمسی که حرکت مؤتلفه اسلامی شروع شده مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی عملاً در دستور کار خود داشته و این مبارزه را همچنان ادامه میدهد.
وی افزود: محور دوم ، ضرورت وحدت و انسجام ملی در داخل کشور است که ما در مؤتلفه اسلامی انجام این امر را برای خود وظیفه و تکلیف میدانیم و تاکید و توصیه مرجعیت معظم به مسئولان در حفظ و ارتقاء این امر در برابر تهدیدات خارجی و جنگ روانی دشمن را به عنوان یک مولفه تاثیرگذار میدانیم و استدعا داریم با کنار گذاشتن اختلافات داخلی و حفظ وحدت ملی به وجود آمده بعد از جنگ ۱۲ روزه را واجب میدانیم که آن را حفظ کنیم.
امانی تامین عزتمندانه معیشت مردم را به عنوان محور سوم راهبرد حزب در این دوره دانست و گفت: تامین عزتمندانه معیشت مردم با حفظ آرامش داخلی کشور تاثیر مستقیم و بسط دارد که تقاضای ما از مرجعیت معظم طرح دغدغههای مردم در بخش اقتصادی و معیشتی و انعکاس نارضایتی اجتماعی به مسئولان و مطالبهگری مشکلات مردم شریف است.
همچنین محور چهارم ما، تقویت روحیه امید و مقاومت است که ضرورت آن را در جامعه در برابر تهدیدها و توصیه تاکید در اتخاذ و تصمیم گیری راهبردی و همسویی با این مهم از سوی مسئولان نظام را استدعا داریم.
وی درخواست توصیه اکید مرجعیت معظم در برخورد توام از صداقت و شفافیت مسئولان در مواجهه با مردم به عنوان محور دیگری از گفتمان حزب در این دوره مطرح کردو گفت: بیان اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و بدون تحریف از سوی مسئولان موجب میشود که حفظ مشارکت و اعتماد مردم افزایش پیدا کند لذا تقاضایمان از محضر عالی توصیه به مسئولان در راستای این شفافیت و دوری از سیاست ورزیها و موضعگیریهای نابجا و نادرست است. محور ششم نیز حمایت از جبهه مقاومت و باور و تاکید بر این نکته مهم که از نظر حزب مؤتلفه اسلامی دفاع از فلسطین صرفاً یک گزاره و گزیده نیست بلکه یک ضرورت اسلامی و انسانی و اخلاقی و راهبردی است و این دفاع ریشه در عدالت خواهی و حقوق بشر واقعی و ایستادگی در برابر ظلم و تعدی و اشغالگری دارد که این هم نیازمند حمایت مرجعیت حضرت عالی را دارد.
امانی در پایان خاطرنشان کرد: حزب مؤتلفه اسلامی ضمن تأکید بر ادامه مسیر انقلاب، خدمت به مردم و پاسداری از ارزشهای اسلامی را وظیفه خود میداند و از همه جریانها دعوت میکند با همدلی در جهت رفع مشکلات کشور گام بردارند.
