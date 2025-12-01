به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نکاتی دربارهی انتشار تصویر بیحجاب شهیدهی بزرگوار جنگ دوازده روزه در روزنامهی صدای ایران وابسته به پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR:
ابتدائاً تأکید میکنم این نکات را بهعنوان شخص حقیقی خود عرض میکنم و نه بهعنوان یکی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظّم انقلاب (مدّظلّهالعالی).
۱- شهدای حملهی سفّاکانهی رژیم تروریستی صهیونیستی، واجبالاحترام هستند و این اقدام رژیم صهیونیستی، سند دیگری بر این بود که این باند تروریستی با ملّت ایران -سوای رنگبندیهای سیاسی، اجتماعی و میزانهای مختلف در تدیّن- دشمن است، نه فقط فرماندهان و مسئولان جمهوری اسلامی.
۲- اهدای هر شمارهی روزنامهی صدای ایران به یکی از شهدای گرانقدر، کار بسیار پسندیدهای است که موجب بزرگداشت فرهنگ شهادت و همچنین از مصادیق جهاد تبیین است.
۳- حفظ مرجعیّت رسانههای وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظّم انقلاب (مدّظلّهالعالی) وظیفهی همگان و ازجمله مسئولان و کارکنان آن مجموعهی انقلابی و راهبردی است.
با شناختی که از عوامل و مسئولان پایگاه اطّلاعرسانی KHAMENEI.IR دارم، میتوانم شهادت دهم که همه از عناصر انقلابی و با روحیۀ بسیجی و متعهّد به احکام شرعی هستند.
۴- بنده انتشار تصویر مکشّفهی این شهیدهی بزرگوار را مناسب شأن پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار ولیّ معظّم فقیه نمیدانم؛ و میبایست از تصویر محجّبهی این بزرگوار استفاده میشد.
۵- به دلیل انتشار شمارهی مذکور در ساعات اولیهی بامداد (به جهت پوشش بیانات رهبر معظّم انقلاب در گفتگوی تلویزیونی)، دقّت لازم در انتخاب و تنظیم عکس شهیده به عمل نیامده است.
۶- با این توضیحات بدیهی است انتشار این تصویر هیچ دلالتی مبنی بر تغییر راهبردهای اساسی رهبر معظّم انقلاب در توسعهی حاکمیت دین و حفظ شعائر و ظواهر دینی همچون واجب سیاسی و دینی حجاب و عفاف ندارد.
۷- بنابراین بیش از پیش وظیفهی متولّیان و سازمانهای فرهنگی و آموزشی و صاحبان منبر و قلم، ترویج گفتمان حیا و عفاف و بیان اقناعی نقشههای دشمن در این زمینه؛ وظیفهی نهادهای امنیتی و قضایی، مجازات شبکههای مروّج فساد؛ وظیفهی نهادهای نظارتی بر تولیدکنندگان پوشاک، اعمال قانون نسبت به متخلّفان و تشویق فعّالان عرصهی پوشاک ایرانی اسلامی؛ و وظیفهی آحاد دلسوزان پایداری ایران عزیز و انقلاب اسلامی -این خونآورد شهدا- تلاش مجدّانه در زمینههای فوقالذکر با رعایت ضوابط قانونی و اخلاقی و عقلانی است.
۸- شایان ذکر است حفظ اتّحاد مقدّس ملّت ایران در برابر دشمن مشترک از اولویتهای همگانی است.
۹- در پایان به کسانی که دغدغهی عفّت و حیا در جامعه را مانع از مطالبهی عدالت و مبارزه با فساد و ویژهخواری و کمعملی مسئولان میدانند عرض میکنم که اکثر این دغدغهمندان، خود از مستضعفانی هستند که ولینعمت انقلابند و طعم تلخ فقر را چشیدهاند و اتّفاقاً از مطالبهگران امور فوقالذکر هم هستند امّا پیگیری عفاف را حکم خداوند و بهعنوان یک سنگر مهم برای حفظ ایران عزیز و انقلاب میدانند.
نوشته : سعید صلح میرزایی
۱۰ آذر ۱۴۰۴
