ادعای ترامپ درباره «صلح با زور» دروغی آشکار است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص در ابتدای جلسه مجمع با انتقاد از نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از ابتدای آتش بس مکررا به شهر غزه تجاوز کرده و تعداد زیادی از مردم مسلمان و مومن را به شهادت رسانده است لذا اعلام شدت عمل در حملات جدید بعد از آتش بس ادامه جنایاتی است که رژیم صهیونیستی در طول دو سال گذشته علیه ملت مظلوم غزه اعمال کرده است .

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی در طول دو سال گذشته در جنایات علیه مردم غزه از همه حدود انسانی و اخلاقی عبور کرده است، تاکید کرد: ترامپ با حضور در منطقه «شوی تبلیغاتی برگزار و لباس صلح» به تن کرد تا نمایشی برای «فریب کاری بزرگ» برگزار کند اما در عمل از انعقاد قرار داد آتش بس تا امروز تعداد زیادی از مسلمانان غزه را به شهادت رسیده اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تاسف از سکوت نظام بین الملل در قبال شهادت بیش از ۶۰ هزار زن، مردم و کودک فلسطینی در غزه، استفاده از ابزار گرسنگی برای شکنجه چندین میلیون نفر از مردم غزه در طول ماه های اخیر، تخریب مدارس، بیمارستان‌ها و منازل مردم، تصریح کرد: برای ملت های جهان اثبات شد که ادعای حمایت از حقوق بشر فقط لغلغه زبان مقامات اروپایی و آمریکایی است.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه حمایت آمریکا و اروپا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اثبات کرد که نظام بین المللی که از سوی غرب ترویج می شود در واقع نظام زور و قلدر مآبی است، خاطرنشان کرد: ادعا ترامپ مبنی بر اینکه «ما صلح را با زور اعمال می کنیم» ، دروغی بیش نیست.

به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ملت های آزاده جهان امروز دریافته اند که «هم افزایی در قدرت و اقتدار تنها راهکار دستیابی به امنیت و استقلال است» و عملا نمی توان هیچ اتکایی به قدرت های استکباری داشت.

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از اخراج اساتید برجسته برخی دانشگاه های آمریکا به دلیل حمایت از ملت فلسطین این اقدام را نمونه بارز وارونه شدن ارزش های انسانی خواند و خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی و امریکا در حالی معترضین به جنایات رژیم صهیونیستی را به اتهام یهودی ستیزی دستگیر و زندانی می کنند که در برابر توهین به پیامبر اسلام و قرآن کریم که کتاب آسمانی چند میلیارد مسلمان است، سکوت کرده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنگ افروزی ترامپ در آمریکای لاتین تصریح کرد: آمریکا نمی تواند دولت های مستقل را تحمل کند لذا با اعمال زور به ملت ها به دنبال روی کار آوردن دولت هایی است که دست سرمایه داران آمریکایی را در غارت منابع نفتی، معادن و ثروت ملی کشورهای مستقل باز بگذارند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود تنها راه فائق آمدن بر مشکلات ناشی از تشدید تحریم ها و مقابله با قلدر مآبی آمریکا را افزایش قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از طریق هم افزایی مسئولان در قوا سه گانه و هم افزایی با نیروی ملت فهیم، مومن، بصیر و همیشه در صحنه ایران خواند و بر آمادگی و پیش گامی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت برای کمک به دولت در راستای حل مشکلات معیشتی مردم و رفع موانع اقتصادی کشور تاکید کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمنان معیشت مردم را هدف قرارداده اند،گفت: باید همه تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه بر حل مشکلات معیشتی مردم معطوف باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های دولت محترم برای کنترل تورم و حل مشکلات معیشتی، تصریح کرد: باید نتیجه تلاش‌های دولت و قوا برای حل مشکلات معیشتی «سر سفره مردم» ظهور و بروز داشته باشد.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن حمایت از طرح « کالا برگ» گفت: این طرح حتی به صورت موقتی و ضربتی باید در راستای ایجاد ثبات در بازار و آرامش در خانه‌های مردم، اجرایی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که بخشی از ضرورت های زندگی آن‌ها توسط دولت تامین می شود.

وی در پایان تصریح کرد: با توکل به خداوند و با تدبیر دولت و قوا مشکلات معیشتی مردم و تولید کنندگان قابل حل است.

