به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس داده‌های تکان‌دهنده سازمان همکاری اسلامی (OIC) و گزارش‌های رسانه‌های معتبر اروپایی نظیر یورونیوز، مسلمانان در قلب اتحادیه اروپا با موج بی‌سابقه‌ای از تبعیض و حملات نفرت‌انگیز روبه‌رو هستند که پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شدت یافته است.

آمارهای جدید سازمان همکاری اسلامی زنگ خطر را برای حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی در قاره سبز به صدا درآورده است؛ به طوری که از هر دو مسلمان ساکن اتحادیه اروپا، یک نفر تجربه‌ی تبعیض را گزارش کرده است.

در این میان، کشور اتریش رکورددار میزان اسلام‌ستیزی در اروپا شده است. این کشور با ثبت ۷۱ درصد از مسلمانان گزارش‌دهنده تبعیض و ثبت بیش از ۱۵۰۰ مورد جرم ناشی از نفرت در سال ۲۰۲۳، در صدر لیست قرار گرفت. پس از اتریش، آلمان با ثبت ۶۸ درصد و فنلاند با ۶۳ درصد، در رده‌های بعدی قرار دارند. فرانسه نیز همچنان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی چالش‌های مربوط به اسلام‌ستیزی در منطقه شناخته می‌شود.

این روند نگران‌کننده، اشکال گوناگونی به خود گرفته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حدود ۲۵٪ از موارد گزارش شده به کمپین‌های سازمان‌یافته‌ی گروه‌های راست افراطی بازمی‌گردد، در حالی که بیش از ۲۵٪ شامل حملات فیزیکی و کلامی مستقیم علیه مسلمانان بوده است. همچنین، ۲۰ درصد موارد مربوط به سخنان نفرت‌پراکن در فضای عمومی و رسانه‌ای است.

سوئد و بلژیک نیز از جمله کشورهایی هستند که با افزایش محسوس احساسات ضد مهاجرت و اسلام‌هراسی دست و پنجه نرم می‌کنند.

با وجود چارچوب‌های قانونی ضد تبعیض در اتحادیه اروپا، تداوم این آمارها نشان می‌دهد که تدابیر موجود برای حفظ امنیت و حقوق شهروندی مسلمانان ناکافی است و این قشر همچنان در معرض تهدیدات فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی قرار دارند. کارشناسان بین‌المللی تأکید می‌کنند که اروپا که دومین کانون جهانی اسلام‌ستیزی پس از ایالات متحده محسوب می‌شود، نیازمند واکنش فوری دولت‌ها و افزایش حساسیت عمومی برای مهار این نفرت سازمان‌یافته است.

