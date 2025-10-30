به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور رسانهای آژانس امدادرسانی و کاریابی برای فلسطینیان (آنروا) اعلام کرد که در صورت تمایل تل آویو، این آژانس میتواند روزانه یک هزار کامیون کمک انسانی از طریق پنج گذرگاه زمینی به نوار غزه وارد کند.
«عدنان ابوحسنه» اظهار داشت که در حال حاضر صدها کامیون کمک انسانی به غزه وارد میشوند، اما این میزان به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای عظیم این منطقه پس از ماهها جنگ نیست.
ابوحسنه تأکید کرد که غزه پیش از تشدید حملات، روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ کامیون دریافت میکرد و اکنون به دهها هزار کامیون بهطور مداوم نیاز دارد.
او تصریح کرد که بحران کنونی تنها به تأمین مواد غذایی محدود نمیشود و شامل داروهای ضروری، غذاهای درمانی و قطعات یدکی سیستمهای فاضلاب و آب نیز میباشد.
وی همچنین فاش کرد که بیش از ۹۰ درصد از جمعیت نوار غزه از سوء تغذیه رنج میبرند و دهها هزار کودک در معرض خطر شدید هستند. وضعیت انسانی در غزه بسیار وخیم است و هر گونه بهبودی همچنان دور از دسترس به نظر میرسد.
ابوحسنه از تلاشهای آژانس برای از سرگیری روند آموزشی نیز خبر داد و اعلام کرد که از ۳۰۰ هزار دانشآموز در مدارس این آژانس، تنها ۲۰ هزار نفر به آموزش حضوری بازگشتهاند.
این آژانس همچنین دهها درمانگاه و مرکز سیار در مناطق مختلف غزه فعال کرده و سه درمانگاه جدید در شهر غزه افتتاح کرده است.
ابوحسنه از جامعه بینالمللی خواست تا اقدامات فوری و مؤثری برای ورود مایحتاج ضروری به نوار غزه انجام دهند و فشار بر رژیم صهیونیستی را افزایش دهند.
او خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی از ورود ۶۰۰۰ کامیون حامل کمکهای کافی برای سه ماه، شامل غذا، چادر و سرپناه برای ۱.۳ میلیون فلسطینی جلوگیری میکند.
....................
پایان پیام
نظر شما