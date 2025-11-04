به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ایام فاطمیه، رزمندگان اسلام در جبهه ها حال و هوای خاص و پرشوری داشتند. بسیاری از عملیات ها با رمز یا زهرا (س) آغاز می شد، در بسیاری از سربندهای رزمندگان کلمه «یا زهرا» بود، فرصت ایام فاطمیه، عشق رزمندگان اسلام به حضرت صدیقة کبری، فاطمة زهرا (س) را بیشتر آشکار می کرد و رزمندگان اسلام در پرتو توسل به حضرت زهرا (س) نیرویی قوی بدست می آوردند که پیروزی آنان را تضمین می کرد.

یکی از شهدایی که برای بسیاری از رزمندگان، اسوه و الگو بود شهید محمد رضا تورجی زاده فرمانده گردان یا زهرا (س) از لشکر امام حسین (ع) است. این شهید والامقام در کسب طهارت نفس و پاکی و ایمان و معنویت بسیار کوشا بود.

او به حضرت زهرا (س) علاقه وافری داشت و در عین حال که فرمانده گردان بود یک مداح اهل بیت (ع) هم بود و در غالب مداحی هایش از مصائب حضرت زهرا (س) می خواند و در وصیت نامه اش نیز وصیت کرد که اگر جسمی از او باقی ماند روی سنگ قبرش بنویسند یا زهرا (س).

شهید تورجی زاده به نماز اول وقت بسیار اهمیت می داد و پیوسته قرآن می خواند و با قرآن مأنوس بود، او بارها مجروح شده بود و هر بار قبل از بهبودی کامل مجدداً به جبهه ها باز می گشت بطوری که در بین دوستانش به شهید زنده معروف بود.

نقل است که روزی در خط مقدم جبهه،‌ کارها گره خورده بود، خیلی از بچه ها پرپر شده بودند وخیلی از آنها هم مجروح گشتند و شهید حاج حسین خرازی فرمانده لشگر امام حسین (ع) خیلی بی قراری می کرد امّا به روی خودش نمی آورد و خیلی ها داشتند باور می کردند که اینجا آخرش است و یک وضع عجیب و نگران کننده ای شده بود، در این احوال ناگهان شهید حاج حسین خرازی فرمانده لشگر، بی سیم چی را فرا می خواند و می گوید: تورجی زاده فرمانده گردان یا زهرا (س) را پیدا کن و بعد از پیدا کردن او، حاج حسین بی سیم را می گیرد و از پشت بی سیم با حالت بغض و گریه می گوید: تورجی زاده! چند خط روضه حضرت زهرا (س) برایم بخوان! تورجی زاده هم شروع کرد و گفت: در بین آن دیوار و در، زهرا صدا می زد پدر / دنبال حیدر می دوید، از پهلویش خون می چکید / زهرای من، زهرای من.

شهید خرازی با شنیدن همین مقدار روضه حضرت زهرا (س) از پشت بی سیم، از شدت تضرع و ابتهال، از هوش می رود و وضع عجیبی در جبهه حاکم می شود و مابقی رزمندگان با روحیه ای بالا به خط دشمن زده و عراقی ها را تارومار می کنند و در حقیقت با توسل به حضرت زهرا (س) گره کار باز می شود.

شهید تورجی زاده در وصیت نامه اش می نویسد: نهایت و اوج محبت، فانی شدن است و من فانی فی الله هستم! همه باید برویم که انا لله و انا الیه راجعون!

شهید تورجی زاده در ۲۳ تیر ۱۳۴۳ در شهر اصفهان به دنیا آمد و از سال ۱۳۶۱ در جبهه ها حضور یافت و در عملیات های: والفجر یک، محرم، خیبر، بدر، والفجر هشت و عملیات کربلای ۵ شرکت داشت و سرانجام در ۵ اردیبهشت ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی کربلای ۱۰ (بانه) بر اثر اصابت ترکش ناشی از انفجار خمپاره به پهلوی چپ و بازوی راست به خیل شهدا پیوست و در گلستان شهدای اصفهان آرمید و مزارش پیوسته زیارتگاه آحاد مردم است.

این داستان نمونه ای از نقش فاطمیه و توسل به حضرت زهرا (س) در بین رزمندگان اسلام است که امیدواریم از این مناسبت ها حداکثر استفاده را ببریم،‌ مخصوصاً در این دورانی که هجمه ها فراوان شده و مشکلات هم افزون گشته و ما برای پیروزی در این صحنه ها و برای استحکام ایمان جوانانمان نیازمند توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) مخصوصاً حضرت زهرا (س) هستیم.

نوشته مرتضی نجفی قدسی

