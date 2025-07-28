یادواره شهید کمال کورسل، تنها شهید اروپایی دفاع مقدس، در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یادواره شهید کمال کورسل، تنها شهید اروپایی دوران دفاع مقدس و از رزمندگان لشکر ۹ بدر، روز گذشته در حسینیه گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر (ع) قم با حضور خانواده شهدا، طلاب و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ابنا در این مراسم، سلیم کورسل، برادر شهید، و همچنین زهرا دقایقی، فرزند سردار شهید اسماعیل دقایقی (مؤسس لشکر ۹ بدر)، به بیان خاطرات و نکاتی از سیره این شهید والا مقام پرداختند.

شهید کمال کورسل که با نام اصلی ژروم امانوئل کورسل در سال ۱۹۶۴ میلادی در پاریس به دنیا آمد، پس از آشنایی با اسلام و تشیع در نوجوانی، به ایران مهاجرت کرد و در حوزه علمیه قم به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی پس از مدتی به صف رزمندگان جبهه مقاومت پیوست و در کنار مجاهدین لشکر بدر در دفاع از ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شرکت کرد. سرانجام در عملیات مرصاد در مردادماه ۱۳۶۷ به شهادت رسید. کمال کورسل تنها شهید اروپایی ثبت‌شده در دفاع مقدس ایران است.

در بخش‌هایی از این مراسم، آقای سلیم کورسل با اشاره به معنویت و روحیه عارفانه شهید کمال، گفت: «نماز شب یکی از رموز اصلی توفیقات شهید بود. او هیچ‌شب، حتی یک شب، نماز شبش را ترک نمی‌کرد. عشق و اخلاص او به حضرت معصومه (س) مثال‌زدنی بود.»

خانم زهرا دقایقی نیز در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت نقش جوانان در جبهه مقاومت، خاطره‌ای از توسل به پدر شهیدش را بازگو کرد و گفت: «با نیت یاری جبهه مقاومت، پویش "گوشواره‌های دختران شهدا" شکل گرفت که به‌واسطه عنایت شهدا، به جمع‌آوری میلیاردها تومان کمک مالی منتهی شد.»

این مراسم با قرائت زیارت شهدا، مداحی و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.

..............................

پایان پیام/