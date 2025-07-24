متن کامل وصیت نامه شهید حاجی زاده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وصیت‌نامه شهید امیرعلی حاجی‌زاده در چهلمین روز شهادت شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.

این وصیت‌نامه، سندی است از ایمان، بصیرت، و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی که می‌تواند چراغ راه نسل امروز و فردای این مرز و بوم باشد.

متن وصیت نامه شهید حاجی‌زاده:

بسم الله الرحمن الرحیم

شکر خداوند را بواسطه نعمت‌های بی کرانی که به این حقیر عنایت فرمود

نعمت حیات، توفیق درک اسلام ناب محمدی (ص) و پیروی از معصومین (ع)، نعمت زیستن در سایه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را درک و سربازی امامان عزیز تر از جانم رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری حمد و شکر خداوند متعال را بواسطه توفیق عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توفیق حضور در جبهه های دفاع مقدس، تنفس و زندگی در کنار دوستان شهیدم، توفیق سربازی و خدمت به ملت بزرگ ایران، هر چه بگویم و شکر کنم قطره ای از اقیانوس بی کران نعمت های الهی را هم به جا نیاورده ام

خدایا امروز دستم خالی است، امیدم به لطف و رحمت و کرم توست

خدایا امیدم به شفاعت ائمه معصومین علیهم السلام است

خدایا با توسل به فاطمه زهرا (س) طمع آن دارم در لباس شهادت به ملاقات تو آیم، خدایا مرا شرمنده دوستان شهیدم مکن

از باب تکلیف وصیتی دارم که امیدوارم به آنها توجه شود

نخست پاسداران و بسیجیان عزیز بدانید شما در نهادی خدمت می کنید که شروع آن با قیام عاشورا در سال ۶۱ هجری

قمری و شهادت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین ع آغاز شده و مجاهدت شما به ظهور حضرت ولی عصر (عج) ان شاء الله برسد و در این مسیر عادی بودن، گم کردن راه و دچار روزمرگی شدن گناهی نابخشودنی خواهد بود.

چند نکته هم به ملت بزرگ و شریف ایران از طرف خادم و سرباز خودشان

۱. توصیه میکنم تبعیت از ولایت فقیه و امام خامنه ای عزیز مدظله العالی را بعنوان نائب آقا امام زمان (عج) و فرزند حضرت زهرا (س) سرلوحه زندگی خود قرار دهید

۲ . انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل مجاهدت ، ایثار و فداکاری و آرزوی همه معصومین علیهم السلام ، صالحان از صدر اسلام تاکنون بوده است و این نعمت الهی با تقدیم چند هزار شهید، جانباز، خون دل مادران پدران و خانواده های داغ دیده و تلاش مجاهدت ایثارگران و علمای راه حق حاصل شده است. بر همه ی ما تکلیف الهی است تا آن را حفظ کنیم و تا رسیدن به جامعه اسلامی، دولت اسلامی و تمدن اسلامی از هیچ کوششی دریغ نشود

۳. بیانیه گام دوم انقلاب بعنوان نقشه راه دهه های آینده به عنوان حکم ماموریت ملت بزرگ ایران ، بویژه جوانان کشور تلقی گردد و هرکسی نقش و ماموریت خود را در این حرکت عظیم تعیین کنند

۴. امام عزیز راحل فرمودند: نگذارید انقلاب اسلامی در دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد

این حرکت دشمنان اسلام در یک شب اتفاق نخواهد افتاد بلکه به مرور و با نفوذ در ارکان نظام شکل می‌گیرد و یکی از راههای کوتاه انتخابات است در انتخابات اعم از مجلس یا ریاست جمهوری، شوراها و ... از ورود افراد لیبرال غرب گرا، امتحان پس نداده، نوکیسه و ... بشدت جلوگیری شود.

۵. همانطوریکه افراد شاخص و فدایی عرصه دفاع همچون شهیدان باکری، خرازی، سلیمانی ،مقدم، شفیع زاده، باقری و هزاران شهید دیگر برای همه مردم شناخته شده هستند ، سرداران شاخص ، فدایی و انقلابی عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ و سایر عرصه ها باید معلوم باشد. جوانان انقلابی همه سنگرهای عرصه خدمت را باید تصاحب کنند و مراقب باشند بعد از مدتی خود به طاغوت تبدیل نشوند بلکه انقلابی بمانند اینکار شدنی است همانطوریکه در عرصه دفاع از کشور انجام شد.

۶.در پیروی از ولایت فقیه و امام خامنه ای عزیز عمل خالصانه، کسب بصیرت مبارزه بی امان با استکبار در راس آن آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش اسرائیل لحظه ای درنگ نکنید و دشمنی دشمنان را جدی بگیرید.

ملت بزرگ ایران بویژه جوانان عزیز بدانند وعده های الهی حق است و با اعتماد به وعده های الهی، عمل خالصانه و استقامت در برابر سختی ها، با اعتماد به نفس و خود باوری از همه موانع کوچک و بزرگ می توان عبور کرد.

در سایه عمل انقلابی چهار دهه با دشمنان عرصه نظامی، امنیت، منطقه ای با وجود تحریم تسلیحاتی ملت بزرگ ایران ایستادگی کرد و به لطف و عنایت الهی پیروز شد

این نسخه شفابخش در همه عرصه ها قابل استفاده خواهد بود در مقابل چهار دهه تجربه نشان داد غرب گراها، لیبرال ها، عناصر شیفته مکتب غرب، همیشه در جهت عقربه قطب نمای ساخته غرب که آمریکا و انگلیس را نشان می دهد حرکت می کنند و هدفی جز تسلیم ملت ایران ندارند.

وعده های پوچ و فریبنده آنها مسیر نظام و انقلاب را عوض نکند.

نسخه نجات بخش و میزان تشخیص شما از موازین اسلام و فرامین رهبری معظم انقلاب باید باشد

۷. ایران عزیز دارای ذخائر عظیم و گنج های فراوان مادی و انسانی است و از طرفی در چهار راه و نقطه راهبردی جهان و تمدن های گوناگون قرار دارد و طمع قدرتها همواره برای استعمار و چپاول ثروت منطقه بوده و هست و تنها راه نجات کشور قوی شدن اتکا به خود، دشمنی دشمنان را جدی گرفتن، تبعیت از رهبری، انتخاب مسئولین مخلص، دلسوز و پاکدست می باشد

۸. نکته مهم در ارتباط با عمر و زندگی بویژه برای جوانان عزیز می توانم عرض کنم آنچه مسلم است زمان تولد و موقع مرگ از مدیریت و اختیار ما خارج است و تصمیم ما اثری ندارد ولی اختیار آنچه را که خداوند متعال به ما داده عمل ما است

عمل ما میتواند زندگی را به خسران یا عمل صالح تبدیل کند

امروز فرصت من به پایان رسید ولی شما فرصت دارید و از آن به بهترین شکل استفاده کنید.

در پایان امیدم به رحمت الهی است، به دعای خیر دوستان، نزدیکان و ملت بزرگ ایران است.

اگر کوتاهی در عمل داشتم، اگر کسی را اذیت کردم، اگر گناهی از من سرزد، بواسطه همه قصور ها و تقصیر ها عذر میخواهم از همه همکاران دوستان ملت بزرگ ایران عذر خواهی می کنم و امیدوارم مرا ببخشند از خداوند متعال عذر تقصیر دارم

امیدوارم با شفاعت ائمه معصومین علیهم السلام بویژه فاطمه زهرا (س) و دعای ملت ایران پاک، و در لباس شهادت محشور شوم

ان شاءالله

سرباز سید علی، امیرعلی حاجی زاده

..............................

پایان پیام/