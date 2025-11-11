فراخوان پنجمین جشنواره ملی فرهنگی‌ ‌هنری «بحران» منتشر شد  

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس حسیننژاد دبیر پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری «بحران» ضمن اعلام خبر انتشار فراخوان این رویداد گفت: این جشنواره با هدف کشف، جذب و پرورش استعدادهای جوان و جلب توجه هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی به موضوع بحرانهای عمومی و «جنگ ۱۲ روزه» بهعنوان یکی از مهمترین بحرانهای انسانی اخیر میپردازد.
حسیننژاد موضوعات عمومی جشنواره را زلزله، سیل، بیماریهای همهگیر، طوفان، ایمنی و مدیریت بحران اعلام کرد و افزود: موضوع ویژه جشنواره پنجم «جنگ ۱۲ روزه (حمله رژیم غاصب صهیونیستی)» است و شرکتکنندگان میتوانند در قالب «روایتهای مردمی و خاطرات شخصی»، «زندگی روزمره در دل جنگ»، «تابآوری و مقاومت اجتماعی»، «زنان و کودکان در جنگ»، «بازتوانی و بازسازی پس از جنگ»، «نقش رسانهها و تصاویر در ثبت تاریخ جنگ» و «صلح و آینده پس از جنگ» به تولید اثر بپردازند.
دبیر جشنواره درباره بخشهای جشنواره گفت: آثار ارسالی در هفت بخش شامل «خاطرهنگاری و روایت»، «داستان کوتاه»، «شعر»، «عکس»، «کاریکاتور و کارتون» و «پوستر و گرافیک» و «ویدئوی موبایلی» در دبیرخانه مجازی جشنواره دریافت میشوند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، نفرات اول هر بخش ۱۵ میلیون تومان بههمراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره، نفرات دوم ۱۰ میلیون تومان بههمراه لوح تقدیر، نفرات سوم ۵ میلیون تومان و نفرات تقدیری ۲ میلیون تومان بههمراه لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.
این جشنواره توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، خانه عکاسان ایران و دفتر طنز حوزه هنری برگزار میشود.
دبیرخانه مجازی پنجمین جشنواره ملی فرهنگی هنری «بحران» به نشانی www.tdmmoq.ir تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ منتظر آثار هنرمندان و نویسندگان خواهد بود.
