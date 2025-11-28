اهدای «پروانه برلیان» به کارگردان برجسته ایرانی/ مجید مجیدی جایزه ویژه جشنواره اوراسیا را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی که شامگاه پنجشنبه با حضور اولگا لوبیمووا وزیر فرهنگ روسیه، ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس‌جمهور روسیه و کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو برگزار شد، نیکیتا میخالکوف مؤسس آکادمی فیلم اوراسیا با تجلیل از آثار مجید مجیدی، جایزه ویژه جشنواره و «پروانه برلیان» را به وی اهدا کرد.

سخنان مجیدی در آیین دریافت جایزه

مجیدی هنگام دریافت جایزه با اشاره به توجه ویژه خود به کودکان و نوجوانان در آثار سینمایی‌اش، یاد و خاطره کودکان مظلوم غزه را گرامی داشت و برای همه کودکان گرفتار جنگ، به‌ویژه کودکان غزه، جهانی سرشار از صلح و آرامش آرزو کرد.

پیش از اعطای جایزه، تصاویری از آثار سینمایی مجیدی به‌ویژه فیلم «محمد (ص)» همراه با موسیقی ایرانی در سالن پخش شد و حضار به پاس قدردانی از این کارگردان برجسته، دقایقی به صورت ایستاده او را تشویق کردند.

پیشینه جشنواره اوراسیا

نیکیتا میخالکوف کارگردان پیشکسوت روس، پیشنهاد برگزاری جشنواره فیلم اوراسیا را در سال ۲۰۲۲ مطرح کرده بود. وی هدف از این جشنواره را ایجاد یک «اسکار اوراسیایی» برای حمایت از ارزش‌های اخلاقی عنوان کرده است.

شرکت ۱۷ کشور در نخستین دوره جشنواره

به گفته اولگا لوبیمووا وزیر فرهنگ روسیه، در نخستین دوره جشنواره فیلم اوراسیا، ۱۷ کشور با ارسال ۳۴ اثر منحصر به فرد سینمایی شرکت کردند. از سوی ایران نیز فیلم‌های «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی، «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و «موهای دخترم» به کارگردانی حسام فرهمند معرفی شده بودند.

جایزه بهترین فیلم خارج از منطقه اوراسیا توسط ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به دانیل اگرس ریچارد کارگردان فیلم «علی پریمرا» از ونزوئلا اهدا شد. وی در سخنان کوتاهی پس از دریافت جایزه، موفقیت خود را به مردم کشورش که با تهدیدهای نظامی جدی روبه‌رو هستند تقدیم کرد.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، فیلم‌های نهایی از کشورهایی انتخاب شده بودند که سنت‌های فرهنگی و معنوی مشترکی دارند و همگی بازتاب‌دهنده غنای سینمای اوراسیا هستند. کشورهای روسیه، ایران، چین، ترکیه، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، صربستان، ازبکستان، ونزوئلا، کوبا، سنگال، آفریقای جنوبی، پاکستان، بلاروس، اندونزی و ویتنام در این دوره حضور داشتند.

