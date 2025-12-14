به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام میلاد با سعادت دخت گرامی پیامبر رحمت، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، سومین جشنواره مردمی رسانه‌ای پیشرفت که به همّت معاونت فرهنگی و امور جهادی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود، با حضور نمایندگان رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی‌پور (نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور)، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی (نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی)، علی آقامحمدی (رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب) و غلامرضا نوری (وزیر جهاد کشاورزی) در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی، برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمد قادری دبیر سومین جشنواره مردمی رسانه‌ای پیشرفت در این مراسم گفت: این جشنواره در حقیقت، لبیک به فرمان رهبر عزیز انقلاب اسلامی در بیان پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به زبان هنر و رسانه بوده است و بحمدالله با رشدی چشمگیری که نسبت به سنوات گذشته داشت، بیش از سه هزار اثر در بخش‌های ویدئو، عکس و متن، از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

وی افزود: از بین این آثار که پس از بررسی لازم توسط هیئت داوران انتخاب شد، به فرستنده‌ی اثر در چهار بخشِ: اثر برتر شامل: کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال + تندیس و لوح افتخار، اثر برگزیده شامل: کمک هزینه سفر به مشهدالرضا علیه‌السلام به ارزش ۸۰ میلیون ریال + تندیس و لوح افتخار، اثر شایسته تقدیر شامل: کمک هزینه سفر زیارتی به قم _ جمکران به ارزش ۵۰ میلیون ریال + لوح افتخار، اثر شایسته تحسین شامل: کمک هزینه خرید گوشی هوشمند ( به ارزش ۴۰ میلیون ریال)، جمعا ۳۳۰ نفر، جوایز اعطا شد.

