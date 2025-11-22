دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه با حضور رهبر انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دومین شب از مراسم عزاداری حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها امشب شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۴ با حضور حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قران و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالَم خلقت اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت زهرا سلاماللهعلیها و فرزندان ایشان برای سعادتمندی انسانها بیبدیل است.
در ادامه این مراسم حاج محمدرضا بذری با قرائت اشعاری، در رثای حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها به مرثیهسرایی و نوحهخوانی پرداخت.
