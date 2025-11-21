اولین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه با حضور رهبر انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اولین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمهزهرا سلاماللهعلیها امشب، جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی با استناد به آیات قران، به تبیین برنامه و اهداف دشمن در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: «تفرقه و اختلاف»، «نفوذ»، «ایجاد تردید و شبهه» و «تحریم اقتصادی» از جمله مواردی است که همواره دشمنان دین تلاش کردهاند با استفاده از آنها مقاومت و ایستادگی جامعه اسلامی را بشکنند؛ لذا باید در مقابل اهداف دشمن هوشیار بود.
در این مراسم همچنین حاج سعید حدادیان در رثای حضرت زهرا سلاماللهعلیها به مرثیه خوانی و مداحی پرداخت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما