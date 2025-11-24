مراسم شام شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها امشب (شامگاه دوشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروفها و منکرهای اجتماعی و تأثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا سلاماللهعلیها با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند.
همچنین در این مراسم حاج محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه سلاماللهعلیها مرثیهسرایی و نوحهخوانی کرد.
