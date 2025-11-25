مقاومت اهل تدبیر و عمل است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا آرزوی قبولی عزاداری های همکاران عزیز و آحاد ملت شریف ایران در ایام فاطمیه را دارم؛ از همه‌ وعاظ، مادحین و خدمتگزاران‌ و بانیان هیئتهای مذهبی که برای تعظیم شعائر فاطمی در این ایام تلاش کردند، تقدیر و تشکر میکنم. آنچه تاکنون کشور ما را بیمه کرده است، محبت مردم به اهل بیت عصمت و طهارت است. از خداوند متعال عاجزانه می خواهیم تا لحظه‌ مرگ، ما و کشور ما را از این خاندان جدا نکند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن هفته‌ی بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) یاد و خاطره‌ آن امام عزیز را گرامی میداریم که با الهام از هدایت الهی، بسیج را به عنوان نهادی زنده و پویا بنیان نهاد و به روح بلند تمام شهدای بسیجی درود می فرستیم، این نهاد مقدس، انقلاب را به دست جوانان سپرد و نسل به نسل، این امانت را منتقل کرد تا رشد و پیشرفت مداوم آن تضمین شود. بسیج نه تنها نماد حضور مردم در عرصه‌های حیاتیست، بلکه پیوندی عمیق میان ایمان الهی و عمل ایجاد کرده و افراد را در مسیر کمال معنوی قرار می‌دهد.

وی گفت: بسیج به عنوان برکت و گنجینه‌ای بی‌پایان برای جمهوری اسلامی، کلید پایداری، طول عمر و عزت ملت ماست. بسیج فرزند زمانه‌ خویش بوده است و در هر عرصه‌ای که کشور نیاز داشته ماموریت خود را انجام داده است در دفاع مقدس لباس رزم بر تن کرد و هنگام نیاز یاری‌رسان حوزه های درمان و محرومیت زدایی و اقتصاد شد. امروز نیز نیاز کشور، روش‌های جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیست. نسل امروز و جوان باید ایران را برای آینده‌ای متفاوت آماده کنند و روش‌های گذشته‌ حکمرانی را که دیگر در حل مسائل کارساز نیست، اصلاح کنند و جوانان بسیجی پیشگامان این حرکت عظیم اصلاحی محسوب می شوند.

دکتر قالیباف ادامه داد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره‌ فرصتی را باز کرده است که بتوان با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در برنامه‌ هفتم، امنیت پیش رونده و آینده نگر، مبتنی بر ترکیب اقتدار دفاعی، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی را ایجاد کرد و حرکت بسوی ایران قوی را با شتاب آغاز کرد. بسیج باید این وظیفه‌ خود در این مقطع زمانی را بشناسد و با دوری از نگاه های سیاسی، ظرفیت های عظیم مردمی مخصوصا نخبگان جوان جامعه را در راستای رسیدن به این هدف بکار بگیرد.

رئیس مجلس گفت: شهادت برادر عزیز و مجاهدم حاج ابوعلی طباطبایی را به محضر امام عصر، رهبر معظم انقلاب، جناب شیخ نعیم قاسم و همه‌ برادران و مجاهدان در مقاومت اسلامی لبنان، و دیگر گروه های مقاومت تسلیت عرض میکنم. او مردی بود که همه‌ی عمر شریف خود را به جهاد گذراند و اکنون پاداشی را که شایسته‌ی آن بود دریافت کرده است. لازم است در این باره چند نکته‌ی کوتاه عرض کنم: نخست اینکه با اطمینان و شناخت عرض میکنم که سازمان مستحکم و مبارک حزب الله لبنان با قدرت در حال طی مسیر خویش است و مردان بزرگی از نسل های پیش از حاج ابوعلی و پس از آن برای تداوم قوی‌تر این مسیر در صحنه حاضرند. دوم اینکه رژیم صهیونیستی و شخص نخست وزیر جنایتکار آن یک گروه تبهکار بین المللی ایجاد کرده و استراتژی جنایت بدون مرز را در پیش گرفته اند. برای آنها فرقی میان تهران و بیروت و دوحه و اسلام آباد و خارطوم و استانبول وجود ندارد.

وی ادامه داد: سازمان های بین المللی و قدرت های جهانی نیز علیرغم مطالبات مردم دنیا، وحشی گری این رژیم را می بینند و اراده ای برای متوقف کردن آن ندارند. اینجانب صریحا اعلام می کنم این وضعیت قابل تداوم نیست و صبر حد و حدودی دارد. مقاومت، تدبیر میکند، اما شجاع است؛ محاسبه می کند اما اهل عمل است؛ جنگ طلب نیست اما خوب می جنگد. رژیم جنایتکار صهیونیستی دست تجاوز خود را به سمت کل منطقه دراز کرده و تنها راه تضمین ثبات در منطقه قطع این دست متجاوز است. مقاومت نه فقط در لبنان، بلکه در سراسر منطقه، بطور منسجم‌ و هماهنگ، درباره‌ این مسئله‌ حساس، با تدبیر، تصمیم خواهد گرفت و با شجاعت، عمل خواهد کرد. مردم عزیز ما باید بدانند ما با دشمنی مواجهیم که فاقد خوی انسانیست، به هیچ قاعده و توافقی نیز پای بند نیست و قصد تشدید تجاوز علیه کل منطقه را دارد. در اینجا تنها قاعده‌ شجاعت و قدرت است که کارآمد است و باعث بازدارندگی این دشمنان بشریت می شود و بار دیگر باید یادآوری کرد که در این روزهای حساس حفظ اتحاد و انسجام ملی، خودداری از ایجاد تفرقه و تنش و اعتماد به تدبیر مسئولان، حیاتی و راهگشا خواهد بود.

