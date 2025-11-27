به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای شدیداللحن اعلام کرد که در سایه نقض مستمر آتشبس از سوی اسرائیل طی یک سال کامل، لبنان و مردمش «حق کامل دارند هر اقدامی را که منجر به کوتاه کردن دست دشمن و جلوگیری از تعرض مستمر او به حریم و حاکمیت ملی شود» انجام دهند.
فراکسیون مقاومت که متعلق به حزبالله است، در نشست دورهای خود را به بررسی پیامدهای یک سال نقض آتشبس توسط اسرائیل اختصاص داد و تأکید کرد که رژیم صهیونیستی نه تنها به توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ پایبند نبوده، بلکه با «پوشش مشکوک و همراهی دائم آمریکا» به تجاوزات خود ادامه داده و صدها لبنانی را به شهادت رسانده و همچنان پنج نقطه از خاک لبنان را اشغال کرده است.
فراکسیون مقاومت جامعه بینالمللی را به «شریک جرم بودن یا داشتن اعتبار جعلی» متهم کرد و گفت که نهادهای جهانی یا در نقش «شاهد دروغین و همدست» عمل کردهاند یا صرفاً «تماشاچی بیتحرک» ماندهاند و هیچ اقدام جدی برای مهار «جنایت صهیونیستی با حمایت آمریکا و غرب» انجام ندادهاند.
در بخش دیگری از بیانیه، این فراکسیون به ترور اخیر فرمانده ارشد جهادی هیثم طباطبایی و همراهانش در قلب ضاحیه جنوبی بیروت اشاره کرد و آن را «نه عملی پیشدستانه، بلکه جنایت آشکار و تهدید امنیت همه لبنانیها و بازی با ثبات کل کشور» دانست.
فراکسیون مقاومت همچنین اسرائیل را متهم کرد که با کمک «گروهی از فرصتطلبان تسلیمشده» در داخل و خارج، تجاوزات خود را با بهانههای واهی «عملیات پیشدستانه در برابر واکنش محتمل لبنان» توجیه میکند.
این بیانیه در اولین سالگرد توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شده؛ توافقی که فراکسیون مقاومت (کتلة الوفاء للمقاومة)، تاکید میکند رژیم صهیونیستی حتی یک روز هم به آن پایبند نبوده است.
