به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی عمار، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، در سخنانی تأکید کرد که «سلاح مقاومت تا زمانی که دشمن اسرائیلی سرزمینی را اشغال کرده و مقدسات و حرمتها را نقض میکند، باقی خواهد ماند.»
وی افزود که این سلاح تا زمانی که دشمن تسلیم قطعنامهها و میثاقهای بینالمللی و آخرین توافقنامه مربوط به جنگ علیه لبنان نشود، ادامه خواهد یافت.
عمار تصریح کرد که این دشمن باید از هفت نقطه، نه پنج نقطه، عقبنشینی کند، اسرا را بازگرداند و تمامی اشکال نقض و تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی را متوقف کند.
عمار همچنین از دولت پرسید: شما از چه مذاکراتی صحبت میکنید، در حالی که هنوز از طفره رفتن دشمن اسرائیلی در نزدیکترین مرحله از توافقنامه توقف اقدامات خصمانه که یک سال از آن میگذرد، رنج میبرید؟
وی با اشاره به تاریخ صهیونیستی و طفره رفتن این رژیم از تمامی قطعنامههای بینالمللی، گفت: میدانیم که این دشمن هیچ امانی ندارد و به هیچ وجه نمیتوان به آن اعتماد کرد. از نظر تاریخی، تاریخ آن پر از کشتار است و هنوز هم سرزمین را اشغال کرده است.
عمار در مراسم بزرگداشت شهیدان فرمانده حسن قاسم رضا (ابوعلی رضا) و محمود محمد شری (ابوحسن) در سنت ترز، بیان کرد که برخی در لبنان امروز به طور مستقیم علیه مقاومت تحریک میکنند و یک جزء اساسی از اجزای این کشور را هدف قرار میدهند.
وی تأکید کرد که وقت آن رسیده است که این افراد به میهنپرستی و انسانیت خود و به کلام حق بازگردند، به ویژه که ما زیر یک سقف و در یک کشور زندگی میکنیم و هیچ تاریخ خصومتی در میدان بین ما و آنها وجود ندارد.
در خصوص انتخابات پارلمانی، عمار خاطرنشان کرد که ما با برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد قانونی خود طبق قانون فعلی موافقیم، چه کسی بخواهد و چه نخواهد، زیرا این چیزی است که قانون اساسی و واقعیت حکم میکند.
....................
پایان پیام
نظر شما