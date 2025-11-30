به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهمترین جایزهٔ چهارمین جشنوارهٔ بینالمللی انیمیشن «تانزانایت» در کشور تانزانیا به انیمیشن بلند «افسانهٔ سپهر» اهدا شد.
آیین اختتامیهٔ این رویداد که مهمترین جشنوارهٔ تخصصی انیمیشن در تانزانیا به شمار میرود، عصر روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد. در این مراسم، جایزهٔ اصلی بخش «انیمیشنهای بلند» به فیلم «افسانهٔ سپهر» ساختهٔ مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی تعلق گرفت.
در بخشهای دیگر جشنواره نیز آثار کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان در رشتههای «دانشجویی»، «دو بعدی»، «کوتاه دو بعدی»، «جلوههای ویژه» و «استاپموشن» موفق به کسب جوایز شدند.
«امیلیان هیروا» مدیر جشنوارهٔ بینالمللی تانزانایت، این رویداد را سکویی برای رقابت سازندگان انیمیشن از کشورهای مختلف دانست؛ فرصتی که به گفتهٔ او موجب آشنایی و تبادل ایده میان انیماتورهای تانزانیایی و هنرمندان دیگر کشورها میشود. به گفتهٔ وی، در این دوره صدها اثر از بیش از ۶۰ کشور به دبیرخانهٔ جشنواره ارسال شد و سه کشور انگلستان، ایتالیا و ایران بیشترین آثار راهیافته به بخش داوری را داشتند.
تندیس برگزیدهٔ انیمیشن «افسانهٔ سپهر» به نمایندگی از سازندگان اثر، به «محسن معارفی» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا اهدا شد.
رایزن فرهنگی ایران در تانزانیا در سخنانی ضمن قدردانی از مدیران و دستاندرکاران جشنواره، کسب این جایزه را مایهٔ افتخار صنعت انیمیشن ایران دانست و تأکید کرد که ایران در سالهای اخیر به موفقیتهای ارزشمندی در این عرصه دست یافته است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد همکاری میان انیمیشنسازان ایرانی و تانزانیایی بتواند دستاوردهای بیشتری برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.
پس از مراسم اهدای جوایز نیز انیمیشن «افسانهٔ سپهر» به زبان انگلیسی، بهعنوان نمایش ویژهٔ جشنواره، برای علاقهمندان تانزانیایی روی پرده رفت.
