عراقچی: آمریکا باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی در آغاز این گفتوگو، ضمن تبریک انتصاب مجدد آقای موتهگی به عنوان وزیر امور خارجه ژاپن، ابراز امیدواری کرد که با توجه به تجربه دوره پیشین و سابقه روابط سازنده دو کشور در دوره مسئولیت ایشان، همکاریهای نزدیک، خلاقانه و مؤثر در دوران جدید نیز تداوم یابد.
وزیر امور خارجه کشورمان با مروری بر آخرین روندهای مرتبط با برنامه هستهای ایران و اقدامات و مواضع آمریکا و سه کشور اروپایی، تصریح کرد: «این امریکاست که باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.»
وزیر خارجه ژاپن نیز با تأکید بر تعهد توکیو به ایفای نقش سازنده در تقویت صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، از ابتکارهای سیاسی برای حلوفصل مسائل منطقهای و بینالمللی استقبال کرد و بر حمایت کشورش از راهحلهای سیاسی تأکید نمود.
دو وزیر همچنین آخرین وضعیت همکاریهای دوجانبه، مسائل کنسولی و موضوعات انساندوستانه میان دو کشور را بررسی کرده و بر ضرورت تداوم رایزنیها و مشورتهای منظم با هدف تقویت روابط سنتی و دوستانه ایران و ژاپن تأکید کردند.
