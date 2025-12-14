به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری الجزیره انگلیسی به تازگی مستندی را در ارتباط با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران منتشر کرده که در بخشی از آن با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگو کرده است.

صحبت‌های وزیر خارجه در این مستند به نقل از کانال تلگرامی وی به شرح زیر است:

ـ ما هم زیاد می شنویم که رژیم اسراییل ممکن است که مجددا دست به حمله بزند. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر می رسد که آن ها فعلا روی جنگ روانی در حال کار هستند. و اینکه یک واهمه در کشور ایجاد کنند که این بخشی از یک جنگ کلی تر است.

ـ این البته بدان معنی نیست که ما احتمال جنگ را نادیده می گیریم، ما آمادگی کامل داریم؛ نیروهای مسلح ما و مردم ما آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند.

ـ ما خواهان جنگ نیستیم بلکه خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم.

ـ ممکن است که ساختمان ها و تجهیزات را با بمباران بتوانی از بین ببری ولی تکنولوژی را از طریق حمله نظامی نمی توان از بین برد و دانش را نمی توان با بمباران از اذهان خارج کرد. از همه این ها مهم تر اینکه اراده یک ملت را نمی توان از طریق بمباران از بین برد.

عراقچی: هیچ‌وقت به آمریکا به‌عنوان یک مذاکره کننده صادق اعتماد نکرده‌ایم

ـ قبل از حمله نظامی، برای سالیان طولانی مردم ایران را تحریم کردند اما هیچ مشکلی حل نشد هیچ راه حلی جز یک راه حل مذاکره شده و دیپلماتیک برای حل مسائل موجود، وجود ندارد.

ـ هیچ وقت به امریکا به عنوان یک مذاکره کننده صادق اعتماد نکرده ایم، امریکا در هیچ چیزی صادق نبوده است و به نظر من هیچ کسی نمی تواند به امریکا اعتماد کند ولی این نمی تواند مانع از آن شود که دیپلماسی را انتخاب کنید.

ـ اینکه الان ایران در یک موقعیت باعظمت هست یا نیست به خود مردم ایران مربوط می شود. توصیه می کنم امریکا به مردم ایران و به نظامی که مردم ایران برای خودشان انتخاب کرده اند، احترام بگذارد.

