به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص رایزنیهای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با مقامهای ارشد جمهوری آذربایجان نوشت: «عراقچی وزیر امور خارجه در اولین سفر رسمی دوجانبه به جمهوری آذربایجان، امروز صبح با استقبال مدیر کل منطقهای ذیربط و سفیر جمهوری آذربایجان در تهران وارد باکو شد و در طول روز گفتگوهای بسیار خوب و مفیدی با رئیسجمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و معاون نخستوزیر این کشور داشت.»
وی افزود: دیدار از دانشگاه دولتی باکو و حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه به همراه رونمایی از ترجمه آذری کتاب «قدرت مذاکره» پایانبخش این سفر کوتاه یکروزه اما پرثمر بود.
بقائی تاکید کرد: ایران و جمهوری آذربایجان مصمم به بهرهگیری از همه ظرفیتها برای ارتقای روابط دوجانبه و تقویت همکاریها در ترتیبات چندجانبه جهت صیانت از صلح و ثبات منطقهای هستند.
